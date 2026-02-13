Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/sozlesmeli-personelin-gecebilecegi-memur-kadrolari-aciklandi-1103472506.html
Sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadroları açıklandı
Sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadroları açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamudaki sözleşmeli personelin atanabileceği memur kadrolarının listesi açıklandı. Listede, aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanlar için 52 sözleşmeli... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T11:18+0300
2026-02-13T11:18+0300
türki̇ye
kamu
kamu görevlisi
personel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_42586831fdf6bcb7721e1fb7131e21e3.jpg
Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadrolarının listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” yürürlüğe girdi.52 pozisyon için kadro unvanı ve hizmet sınıfı belirlendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sözleşmeli personel” maddesi kapsamına giren personelden, aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacakları kadro unvanlarının yer aldığı listeye yer verildi. Listede, 52 sözleşmeli personel pozisyon unvanının atanacağı memur kadro unvanı ve hizmet sınıfı belirtildi.Buna göre, “Diğer Sağlık Personeli” unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar ya da işlemde belirleme yapılmamışsa, personel alım ilanında “Perfüzyonist”, “İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)”, “Odyolog”, “Dil ve Konuşma Terapisti”, “Sağlık Teknisyeni” ve “Veteriner Sağlık Teknisyeni” hizmetlerinde kullanılacağı belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Bunların dışında kalanlar ise “Sağlık Memuru” unvanlı kadrolara geçirilecek.“Diğer Teknik Hizmet Personeli” unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatında özel bir belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında “Kimyager”, “Fizikçi”, “İstatistikçi” ve “Grafiker” olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Diğerleri ise Teknik Hizmetler Sınıfına ait “Uzman” unvanlı kadrolara geçirilecek.'Destek Personeli' için şoför, aşçı, bahçıvan…“Destek Personeli” unvanlı pozisyonlardan da ilgili mevzuatında belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında “Şoför”, “Aşçı”, “Bahçıvan”, “Hastabakıcı” ve “Gassal” olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak, diğerleri ise “Hizmetli” unvanlı kadrolara geçirilecek.Karar, 29 Kasım 2025’ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/merkez-bankasi-paylasti-iste-piyasanin-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-1103471717.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71357f9ef06e7206a2f355e2be933f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu, kamu görevlisi, personel
kamu, kamu görevlisi, personel

Sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadroları açıklandı

11:18 13.02.2026
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
© AA
Abone ol
Kamudaki sözleşmeli personelin atanabileceği memur kadrolarının listesi açıklandı. Listede, aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanlar için 52 sözleşmeli pozisyonun geçirileceği kadro unvanı ve hizmet sınıfı yer aldı.
Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadrolarının listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” yürürlüğe girdi.

52 pozisyon için kadro unvanı ve hizmet sınıfı belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sözleşmeli personel” maddesi kapsamına giren personelden, aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacakları kadro unvanlarının yer aldığı listeye yer verildi. Listede, 52 sözleşmeli personel pozisyon unvanının atanacağı memur kadro unvanı ve hizmet sınıfı belirtildi.
Buna göre, “Diğer Sağlık Personeli” unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar ya da işlemde belirleme yapılmamışsa, personel alım ilanında “Perfüzyonist”, “İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)”, “Odyolog”, “Dil ve Konuşma Terapisti”, “Sağlık Teknisyeni” ve “Veteriner Sağlık Teknisyeni” hizmetlerinde kullanılacağı belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Bunların dışında kalanlar ise “Sağlık Memuru” unvanlı kadrolara geçirilecek.
“Diğer Teknik Hizmet Personeli” unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatında özel bir belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında “Kimyager”, “Fizikçi”, “İstatistikçi” ve “Grafiker” olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Diğerleri ise Teknik Hizmetler Sınıfına ait “Uzman” unvanlı kadrolara geçirilecek.

'Destek Personeli' için şoför, aşçı, bahçıvan…

“Destek Personeli” unvanlı pozisyonlardan da ilgili mevzuatında belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında “Şoför”, “Aşçı”, “Bahçıvan”, “Hastabakıcı” ve “Gassal” olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak, diğerleri ise “Hizmetli” unvanlı kadrolara geçirilecek.
Karar, 29 Kasım 2025’ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
EKONOMİ
Merkez Bankası paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала