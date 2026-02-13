https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/merkez-bankasi-paylasti-iste-piyasanin-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-1103471717.html
Merkez Bankası paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
13.02.2026
2026-02-13T10:49+0300
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, geçen ay yüzde 2,05 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 2,54'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e çıktı.12 ve 24 ay sonrası TÜFE tahminleriTÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,20'den yüzde 22,10'a inerken, 24 ay sonrası için yüzde 16,94'ten yüzde 17,11'e yükseldi.Dolar/TL beklentisi ne oldu?Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693'ten 51,0933'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 51,8879'dan 52,3945'e yükseldi.Cari işlemler açığı beklentisi arttıBir önceki anket döneminde 25,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 26,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 29,5 milyar dolardan 29,9 milyar dolara yükseldi.Büyüme tahminleri değişmediAnkette, cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9, gelecek yıl için de yüzde 4,3 olarak korundu.Faiz beklentileri: İlk üç toplantı ve 12 ay sonrasıŞubatta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,08, ikinci toplantı beklentisi yüzde 34,98 ve üçüncü toplantı beklentisi yüzde 33,69 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,67'ye çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankete göre, geçen ay yüzde 2,05 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 2,54’e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,23’ten yüzde 24,11’e çıktı.
12 ve 24 ay sonrası TÜFE tahminleri
TÜFE’de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,20’den yüzde 22,10’a inerken, 24 ay sonrası için yüzde 16,94’ten yüzde 17,11’e yükseldi.
Dolar/TL beklentisi ne oldu?
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693’ten 51,0933’e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 51,8879’dan 52,3945’e yükseldi.
Cari işlemler açığı beklentisi arttı
Bir önceki anket döneminde 25,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 26,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 29,5 milyar dolardan 29,9 milyar dolara yükseldi.
Büyüme tahminleri değişmedi
Ankette, cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9, gelecek yıl için de yüzde 4,3 olarak korundu.
Faiz beklentileri: İlk üç toplantı ve 12 ay sonrası
Şubatta TCMB’nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,08, ikinci toplantı beklentisi yüzde 34,98 ve üçüncü toplantı beklentisi yüzde 33,69 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,67’ye çıktı.