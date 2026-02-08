https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/2026-kis-olimpiyatlarinda-turk-sporcular-yarin-piste-cikiyor-1103342021.html

2026 Kış Olimpiyatları: Türk sporcular yarın piste çıkıyor, kimler yarışacak, yarışlar ne zaman?

İtalya'daki oyunların ilk gününde, alp disiplini, kayaklı koşu, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları başladı. Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcuların programı da netleşti. Peki kış olimpiyatlarında hangi Türk sporcular ne zaman yarışacak?2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatlarıİtalya'daki oyunların ilk gününde, alp disiplini, kayaklı koşu, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı. Alp disiplini erkekler inişte İsviçreli Franjo von Allmen, bir dakika 51.61 saniyelik derecesiyle oyunların ilk altın madalyasını kazandı. Müsabakada İtalyan kayakçılar Giovanni Franzoni gümüş, Dominik Paris bronz madalyanın sahibi oldu. İsveçli Frida Karlsson, kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlonda 53 dakika 45.2 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya aldı. Aynı ülkeden Ebba Andersson gümüş, Norveçli Heidi Weng ise bronz madalya elde etti. Sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde İtalyan Francesca Lollobrigida, 3 dakika 54.28 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı. Norveçli Ragne Wiklund gümüş, Kanadalı Valerie Maltais bronz madalyaya uzandı. Snowboard erkekler big air finalinde altın madalya, 179,50 puanla Japon Kira Kimura'nın oldu. Bir diğer Japon sporcu Ryoma Kimata gümüş, Çinli Yiming Su bronz madalya kazandı. Kayakla atlama kadınlar normal tepede ise Norveçli Anna Odine Stroem, 267,3 puanla altın madalyaya ulaştı. Sloven Nika Prevc gümüş, Japon Nozomi Maruyama da bronz madalya aldı.Türk sporcular kış olimpiyatlarındaİtalya'da düzenlenen oyunların üçüncü gününde (9 Ocak), Türkiye'yi temsil eden sporcular müsabakalarda rakipleriyle madalya için yarışacak.Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda saat 21.00'de erkekler normal tepe müsabakasına katılacak.Milli sporcuların Milano-Cortina 2026 yarış programı📅 9 Şubat▪️ Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir — Kayakla Atlama — Erkekler Normal Tepe — 21.00📅 10 Şubat▪️ Abdullah Yılmaz — Kayaklı Koşu — Erkekler Sprint Klasik — 11.15📅 12 Şubat▪️ İrem Dursun — Kayaklı Koşu — Kadınlar 10 km Serbest — 14.00📅 13 Şubat▪️ Abdullah Yılmaz — Kayaklı Koşu — 10 km Serbest — 14.00📅 14 Şubat▪️ Thomas Kaan Önol Lang — Alp Disiplini — Erkekler Büyük Slalom — 12.00▪️ Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir — Kayakla Atlama — Erkekler Büyük Tepe — 20.45📅 16 Şubat▪️ Thomas Kaan Önol Lang — Alp Disiplini — Erkekler Slalom — 12.00▪️ Denis Örs, Furkan Akar — Kısa Kulvar Sürat Pateni — Erkekler 500 m Elemeler — 13.15▪️ Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir — Kayakla Atlama — Süper Takım — 21.00📅 18 Şubat▪️ Ada Hasırcı — Alp Disiplini — Kadınlar Slalom — 12.00▪️ Denis Örs, Furkan Akar — Kısa Kulvar Sürat Pateni — 500 m Çeyrek Final — 22.15İlk madalya mücadelesi kayakla atlamaTürkiye, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’ndaki ilk yarışına kayakla atlama branşında çıkacak. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda erkekler normal tepe yarışında mücadele edecek.Kayaklı koşu ve Alp disiplini sporcularıKayaklı koşuda Abdullah Yılmaz sprint klasik ve 10 kilometre serbest yarışlarında piste çıkacak. İrem Dursun ise kadınlar 10 kilometre serbest yarışında Türkiye’yi temsil edecek.Alp disiplini yarışlarında Thomas Kaan Önol Lang büyük slalom ve slalom yarışlarında mücadele edecek. Kadınlar slalom yarışında ise Ada Hasırcı piste çıkacak.KISA KULVAR SÜRAT PATENİNDE TEMSİLMilano Buz Pateni Arena’da yapılacak kısa kulvar sürat pateni yarışlarında Denis Örs ve Furkan Akar elemelerde yarışacak. Elemeleri geçmeleri halinde çeyrek final mücadelesine çıkacaklar.Olimpiyatlar ne zaman bitecek?2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatı, 22 Şubat Pazar günü Verona Olimpik Arena’da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.Olimpiyatlar hangi kanalda?Milano Kış Olimpiyat oyunları Eurosport'ta canlı olarak yayınlanıyor. Türk sporcuların karşılaşmalarının ise TRT Spor Yıldız ekranından da canlı olarak yayınlanması bekleniyorKış olimpiyatlarında Türk sporcular ne zaman yarışacak?Türk sporcular 9 Şubat ile 18 Şubat tarihleri arasında farklı branşlarda yarışacak.Türkiye ilk yarışına hangi branşta çıkacak?Kayakla atlama erkekler normal tepe yarışında mücadele edecek.Fatih Arda İpcioğlu ne zaman yarışacak?9 Şubat, 14 Şubat ve 16 Şubat tarihlerinde kayakla atlama branşında yarışacak.Kış olimpiyatları ne zaman sona erecek?22 Şubat 2026 tarihinde kapanış töreni yapılacak.Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcular farklı branşlarda önemli mücadelelere çıkacak. Kayakla atlama, kayaklı koşu, alp disiplini ve kısa kulvar sürat pateni gibi disiplinlerde yarışacak sporcuların performansı büyük merakla bekleniyor. Olimpiyat heyecanı, Türk sporcuların madalya mücadelesiyle devam edecek.Türk bayrağını taşıdılarTürk bayrağını Furkan Akar ve İrem Dursun taşıdı.Törenler sırasında Türk bayrağını, Milano'da Furkan Akar, Predazzo'da ise İrem Dursun taşıdı.Oyunlarda 8 sporcuyla mücadele edecek milli takım kafilesinde,Türk sporcular, Milano-Cortina'daki organizasyonla 19'uncu kez kış olimpiyatlarında mücadele edecek.Oyunlar boyunca 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi yaşanacak. 22 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek oyunlara, 92 ülkeyi temsilen 2 bin 900'e yakın sporcu katılacak.

