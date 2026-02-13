https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/avrupa-yaslaniyor-abde-ortanca-yas-10-yilda-449a-yukseldi-1103482580.html

Avrupa yaşlanıyor: AB’de ortanca yaş, 10 yılda 44.9’a yükseldi

Avrupa yaşlanıyor: AB’de ortanca yaş, 10 yılda 44.9’a yükseldi

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nde nüfus giderek yaşlanıyor. Son verilere göre AB’nin ortanca yaşı 10 yılda 2.1 yıl artarak 44.9’a çıktı. İtalya en yaşlı ülke olurken, Türkiye... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T16:04+0300

2026-02-13T16:04+0300

2026-02-13T16:04+0300

yaşam

avrupa

almanya

slovakya

polonya

ab

avrupa birliği

malta

türkiye

nüfus

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100730045_0:61:1536:925_1920x0_80_0_0_e98d4f58ad26cf2fca1c72f2f48a1ce7.jpg

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından açıklanan son verilere göre, Avrupa Birliği nüfusunun ortanca yaşı 1 Ocak 2025 itibarıyla 44.9’a ulaştı. Bu, AB’de yaşayanların yarısının 44.9 yaşın üzerinde, diğer yarısının ise bu yaşın altında olduğu anlamına geliyor.Verilere göre AB genelinde ortanca yaş 2015 yılında 42.8 seviyesindeydi. Son 10 yılda 2.1 yıllık artış yaşandığı bildirildi. Tüm üye ülkelerde yaş artışı görülürken, yalnızca Almanya ve Malta’da ortanca yaşın 0.4 yıl azaldığı aktarıldı.AB içinde en genç İrlandaAB içinde en genç nüfus yapısına sahip ülke 39.6 ile İrlanda oldu. En yaşlı nüfus ise 49.1 ile İtalya’da kaydedildi. Nüfusun en hızlı yaşlandığı ülkeler arasında Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yer aldı. Bu bölgelerde ortanca yaşın 4 yıl arttığı bildirildi.İtalya’da 3.9 yıl, Yunanistan ve Polonya’da 3.8’er yıl, Portekiz’de ise 3.7 yıl artış kaydedildiği belirtildi.Öte yandan Türkiye’nin ortanca yaşı 34.4 olarak açıklandı. Bu oranla Türkiye’nin Avrupa’nın en genç ülkesi konumunda olduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bencilligi-azaltmanin-yolu-bulundu-1103469535.html

almanya

slovakya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, almanya, slovakya, polonya, ab, avrupa birliği, malta, türkiye, nüfus, genç, genç nüfus