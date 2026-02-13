https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/avrupa-yaslaniyor-abde-ortanca-yas-10-yilda-449a-yukseldi-1103482580.html
Avrupa yaşlanıyor: AB’de ortanca yaş, 10 yılda 44.9’a yükseldi
Avrupa yaşlanıyor: AB’de ortanca yaş, 10 yılda 44.9’a yükseldi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nde nüfus giderek yaşlanıyor. Son verilere göre AB’nin ortanca yaşı 10 yılda 2.1 yıl artarak 44.9’a çıktı. İtalya en yaşlı ülke olurken, Türkiye... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T16:04+0300
2026-02-13T16:04+0300
2026-02-13T16:04+0300
yaşam
avrupa
almanya
slovakya
polonya
ab
avrupa birliği
malta
türkiye
nüfus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100730045_0:61:1536:925_1920x0_80_0_0_e98d4f58ad26cf2fca1c72f2f48a1ce7.jpg
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından açıklanan son verilere göre, Avrupa Birliği nüfusunun ortanca yaşı 1 Ocak 2025 itibarıyla 44.9’a ulaştı. Bu, AB’de yaşayanların yarısının 44.9 yaşın üzerinde, diğer yarısının ise bu yaşın altında olduğu anlamına geliyor.Verilere göre AB genelinde ortanca yaş 2015 yılında 42.8 seviyesindeydi. Son 10 yılda 2.1 yıllık artış yaşandığı bildirildi. Tüm üye ülkelerde yaş artışı görülürken, yalnızca Almanya ve Malta’da ortanca yaşın 0.4 yıl azaldığı aktarıldı.AB içinde en genç İrlandaAB içinde en genç nüfus yapısına sahip ülke 39.6 ile İrlanda oldu. En yaşlı nüfus ise 49.1 ile İtalya’da kaydedildi. Nüfusun en hızlı yaşlandığı ülkeler arasında Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yer aldı. Bu bölgelerde ortanca yaşın 4 yıl arttığı bildirildi.İtalya’da 3.9 yıl, Yunanistan ve Polonya’da 3.8’er yıl, Portekiz’de ise 3.7 yıl artış kaydedildiği belirtildi.Öte yandan Türkiye’nin ortanca yaşı 34.4 olarak açıklandı. Bu oranla Türkiye’nin Avrupa’nın en genç ülkesi konumunda olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bencilligi-azaltmanin-yolu-bulundu-1103469535.html
almanya
slovakya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100730045_111:0:1426:986_1920x0_80_0_0_8915476c11444fa5415808a398b98e28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, almanya, slovakya, polonya, ab, avrupa birliği, malta, türkiye, nüfus, genç, genç nüfus
avrupa, almanya, slovakya, polonya, ab, avrupa birliği, malta, türkiye, nüfus, genç, genç nüfus
Avrupa yaşlanıyor: AB’de ortanca yaş, 10 yılda 44.9’a yükseldi
Avrupa Birliği’nde nüfus giderek yaşlanıyor. Son verilere göre AB’nin ortanca yaşı 10 yılda 2.1 yıl artarak 44.9’a çıktı. İtalya en yaşlı ülke olurken, Türkiye Avrupa’nın en genç ülkesi olarak öne çıktı.
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından açıklanan son verilere göre, Avrupa Birliği nüfusunun ortanca yaşı 1 Ocak 2025 itibarıyla 44.9’a ulaştı. Bu, AB’de yaşayanların yarısının 44.9 yaşın üzerinde, diğer yarısının ise bu yaşın altında olduğu anlamına geliyor.
Verilere göre AB genelinde ortanca yaş 2015 yılında 42.8 seviyesindeydi. Son 10 yılda 2.1 yıllık artış yaşandığı bildirildi. Tüm üye ülkelerde yaş artışı görülürken, yalnızca Almanya ve Malta’da ortanca yaşın 0.4 yıl azaldığı aktarıldı.
AB içinde en genç İrlanda
AB içinde en genç nüfus yapısına sahip ülke 39.6 ile İrlanda oldu. En yaşlı nüfus ise 49.1 ile İtalya’da kaydedildi. Nüfusun en hızlı yaşlandığı ülkeler arasında Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yer aldı. Bu bölgelerde ortanca yaşın 4 yıl arttığı bildirildi.
İtalya’da 3.9 yıl, Yunanistan ve Polonya’da 3.8’er yıl, Portekiz’de ise 3.7 yıl artış kaydedildiği belirtildi.
Öte yandan Türkiye’nin ortanca yaşı 34.4 olarak açıklandı. Bu oranla Türkiye’nin Avrupa’nın en genç ülkesi konumunda olduğu aktarıldı.