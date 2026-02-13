https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/bencilligi-azaltmanin-yolu-bulundu-1103469535.html
Bencilliği azaltmanın yolu bulundu
Bilim insanları, beyinlerinin iki bölgesini uyararak insanların geçici olarak daha az bencil olmalarını sağlamanın bir yolunu keşfetti. Deneye katılanlara bir... 13.02.2026
Zürih Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, 44 gönüllüden belirli bir miktarda parayı nasıl paylaşacaklarına karar vermeleri istendi. Deney sırasında, beynin ön ve arka kısımlarında yer alan frontal ve parietal bölgelerine elektrik akımı uygulandı. Bu bölgeler aynı anda uyarıldığında, katılımcılar diğerlerine daha fazla para verdiler.Çalışmada araştırmacılar, katılımcıların daha fazla para dağıttığında beyin hücrelerinin aynı frekansta ateşlendiği ve "birbirleriyle iletişim kurduğu" görünen iki beyin bölgesini belirledi. Beynin bu iki bölgesinin karar verme ve empati kurma, yani başkalarının duygularını kendi duygularımızdan ayırt etme süreçlerinde rol oynadığı biliniyor. Deneyde daha özverili bir karar verildiğinde, empati bölgesi ve karar bölgesi birbirleriyle iletişim kuruyor gibi görünüyordu.Araştırmacılar, bulguların temel insan davranışlarının ardındaki mekanizmalar hakkında bilgi vermesinin yanı sıra, bazı beyin rahatsızlıklarının tedavisinde de faydalı olabileceğini söylüyor.Deneysel çalışmanın liderlerinden Profesör Christian Ruff "Bazı insanların sosyal davranışlarında ciddi sorunlar var çünkü başkalarının bakış açısını dikkate alamıyorlar ve sürekli bencilce davranıyorlar. İşte bu noktada bu yöntemden faydalanabiliriz" açıklamasını yaptı.
