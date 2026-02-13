https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/antalya-havalimaninda-panik-anlari-kalkisa-hazirlanan-ucagin-tekerleri-yerinden-cikti-1103483263.html
Antalya Havalimanı’nda panik anları: Kalkışa hazırlanan uçağın tekerleri yerinden çıktı
Antalya Havalimanı’nda panik anları: Kalkışa hazırlanan uçağın tekerleri yerinden çıktı
Sputnik Türkiye
SunExpress’in Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan uçağı, Antalya Havalimanı’nda taksi sırasında iniş takımı arızası yaşadı. Tekerleklerinde sorun... 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T16:30+0300
2026-02-13T16:30+0300
2026-02-13T17:39+0300
türki̇ye
antalya
gaziantep
antalya havalimanı
türkiye
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103258593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b88b40de2c9e2a6edc5bb728489ac04.jpg
SunExpress’in XQ7646 sefer sayılı, Antalya–Gaziantep uçuşunu gerçekleştirecek TC-SOB tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkış öncesi taksi yolunda ilerlediği sırada teknik arıza nedeniyle durduruldu.İniş takımında sorun tespit edildiEdinilen bilgilere göre, uçağın iniş takımında meydana gelen arıza sonrası tekerlek sisteminde sorun oluştu. Pilotların durumu fark etmesi üzerine uçak güvenlik prosedürleri kapsamında hareket ettirilmeden beklemeye alındı.Yolcular güvenli şekilde tahliye edildiOlayın ardından havalimanı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın, herhangi bir risk oluşmadan güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Yolcular, daha sonra başka bir uçakla Gaziantep’e gönderildi.Uçak taksi yolunda kaldıTeknik arıza nedeniyle uçak bir süre taksi yolunda beklerken, hava trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı. Havalimanı ekipleri, pist ve taksi yollarında güvenliği sağlamak için önlem aldı.Teknik i̇nceleme başlatıldıYaşanan olayın ardından seferle ilgili operasyonel değerlendirme başlatıldı. Arızalı uçağın detaylı teknik kontrole alındığı ve gerekli bakım çalışmaları tamamlanmadan yeniden uçuşa verilmeyeceği bildirildi.Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu uçakta 170 yolcu bulunduğunu belirtirken havalimanında trafiğin normale döndüğünü belirtti. Futbolcular da vardıÖte yandan, uçakta deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e gidecek olan Isparta 32 Spor'un oyuncu ve teknik ekibinin de yer aldığı öğrenildi. Kulüpten, futbolcuların, teknik ekibin ve tüm kafilenin sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin mesaj yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/istanbul-halk-ekmekte-ramazan-pidesinin-fiyati-aciklandi-1103482745.html
türki̇ye
antalya
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103258593_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33d34ec696bb76bc5862ea81a3ad0925.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, gaziantep, antalya havalimanı, türkiye, son dakika
antalya, gaziantep, antalya havalimanı, türkiye, son dakika
Antalya Havalimanı’nda panik anları: Kalkışa hazırlanan uçağın tekerleri yerinden çıktı
16:30 13.02.2026 (güncellendi: 17:39 13.02.2026)
SunExpress’in Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan uçağı, Antalya Havalimanı’nda taksi sırasında iniş takımı arızası yaşadı. Tekerleklerinde sorun tespit edilen uçak durdurulurken, yolcu ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.
SunExpress’in XQ7646 sefer sayılı, Antalya–Gaziantep uçuşunu gerçekleştirecek TC-SOB tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkış öncesi taksi yolunda ilerlediği sırada teknik arıza nedeniyle durduruldu.
İniş takımında sorun tespit edildi
Edinilen bilgilere göre, uçağın iniş takımında meydana gelen arıza sonrası tekerlek sisteminde sorun oluştu. Pilotların durumu fark etmesi üzerine uçak güvenlik prosedürleri kapsamında hareket ettirilmeden beklemeye alındı.
Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi
Olayın ardından havalimanı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın, herhangi bir risk oluşmadan güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Yolcular, daha sonra başka bir uçakla Gaziantep’e gönderildi.
Teknik arıza nedeniyle uçak bir süre taksi yolunda beklerken, hava trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı. Havalimanı ekipleri, pist ve taksi yollarında güvenliği sağlamak için önlem aldı.
Teknik i̇nceleme başlatıldı
Yaşanan olayın ardından seferle ilgili operasyonel değerlendirme başlatıldı. Arızalı uçağın detaylı teknik kontrole alındığı ve gerekli bakım çalışmaları tamamlanmadan yeniden uçuşa verilmeyeceği bildirildi.
Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu uçakta 170 yolcu bulunduğunu belirtirken havalimanında trafiğin normale döndüğünü belirtti.
Öte yandan, uçakta deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e gidecek olan Isparta 32 Spor'un oyuncu ve teknik ekibinin de yer aldığı öğrenildi. Kulüpten, futbolcuların, teknik ekibin ve tüm kafilenin sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin mesaj yayımlandı.