Antalya Havalimanı’nda panik anları: Kalkışa hazırlanan uçağın tekerleri yerinden çıktı

SunExpress’in Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan uçağı, Antalya Havalimanı’nda taksi sırasında iniş takımı arızası yaşadı. Tekerleklerinde sorun... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T16:30+0300

2026-02-13T16:30+0300

2026-02-13T17:39+0300

SunExpress’in XQ7646 sefer sayılı, Antalya–Gaziantep uçuşunu gerçekleştirecek TC-SOB tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkış öncesi taksi yolunda ilerlediği sırada teknik arıza nedeniyle durduruldu.İniş takımında sorun tespit edildiEdinilen bilgilere göre, uçağın iniş takımında meydana gelen arıza sonrası tekerlek sisteminde sorun oluştu. Pilotların durumu fark etmesi üzerine uçak güvenlik prosedürleri kapsamında hareket ettirilmeden beklemeye alındı.Yolcular güvenli şekilde tahliye edildiOlayın ardından havalimanı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın, herhangi bir risk oluşmadan güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi. Yolcular, daha sonra başka bir uçakla Gaziantep’e gönderildi.Uçak taksi yolunda kaldıTeknik arıza nedeniyle uçak bir süre taksi yolunda beklerken, hava trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı. Havalimanı ekipleri, pist ve taksi yollarında güvenliği sağlamak için önlem aldı.Teknik i̇nceleme başlatıldıYaşanan olayın ardından seferle ilgili operasyonel değerlendirme başlatıldı. Arızalı uçağın detaylı teknik kontrole alındığı ve gerekli bakım çalışmaları tamamlanmadan yeniden uçuşa verilmeyeceği bildirildi.Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu uçakta 170 yolcu bulunduğunu belirtirken havalimanında trafiğin normale döndüğünü belirtti. Futbolcular da vardıÖte yandan, uçakta deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e gidecek olan Isparta 32 Spor'un oyuncu ve teknik ekibinin de yer aldığı öğrenildi. Kulüpten, futbolcuların, teknik ekibin ve tüm kafilenin sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin mesaj yayımlandı.

