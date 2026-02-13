https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/istanbul-halk-ekmekte-ramazan-pidesinin-fiyati-aciklandi-1103482745.html
İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
Sputnik Türkiye
Ramazan ayı yaklaşırken İstanbul Halk Ekmek bu yıl ramazan pidesinin fiyatını 22.5 lira olarak açıkladı. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-13T16:06+0300
2026-02-13T16:06+0300
2026-02-13T16:09+0300
türki̇ye
halk ekmek
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
pide
ramazan pidesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104195/04/1041950427_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_d2f91d98ba9e69a3b2adcfca965a7b39.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek'te (İHE) 350 gramlık ramazan pidesi 22.5 liradan satılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu da Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurmuştu. Pide ne kadara satılacak?Ramazan'a sayılı günler kala İstanbul Halk Ekmek 350 gramlık pidenin 22.5 liradan satışa sunulacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde pide fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı ise "19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilosu 100 lira olarak satılacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak." diyerek fırınların satış fiyatını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/istanbul-ve-ankarada-ramazan-pidesinin-fiyati-belli-oldu-1103222588.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104195/04/1041950427_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_6fcff6805dba937656e725ffd608d6f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ramazan pidesi, ramazan pidesi ne kadar, ramazan pidesi fiyatı, halk ekmek ramazan pidesi fiyatı
ramazan pidesi, ramazan pidesi ne kadar, ramazan pidesi fiyatı, halk ekmek ramazan pidesi fiyatı
İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
16:06 13.02.2026 (güncellendi: 16:09 13.02.2026)
Ramazan ayı yaklaşırken İstanbul Halk Ekmek bu yıl ramazan pidesinin fiyatını 22.5 lira olarak açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek'te (İHE) 350 gramlık ramazan pidesi 22.5 liradan satılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu da Ankara ve İstanbul’da ramazan pidesinin 250 gramı 25 liradan satılacağını duyurmuştu.
Pide ne kadara satılacak?
Ramazan'a sayılı günler kala İstanbul Halk Ekmek 350 gramlık pidenin 22.5 liradan satışa sunulacağını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde pide fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı ise "19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilosu 100 lira olarak satılacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak." diyerek fırınların satış fiyatını açıklamıştı.