Adalet Bakanı Gürlek: Kürsü işgali milli iradeye yakışmadı
2026-02-13T21:46+0300
2026-02-13T21:46+0300
2026-02-13T22:21+0300
Adalet Bakanı Gürlek: Kürsü işgali milli iradeye yakışmadı
21:46 13.02.2026 (güncellendi: 22:21 13.02.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan tartışmanın milli iradeye yakışmadığını söyledi. Bakan Gürlek, İBB soruşturması, yasa dışı bahis ve uyuşturucu konularına da değindi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
TBMM'de yaşanan kavgaya değinen Bakan Gürlek, ''Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Cumhurbaşkanımız kararname yayınladı; ertesi sabah Adalet Bakanlığına gittik. AK Parti değil diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi bir ortam vardı, nezaketli bir ortam vardı. Ben kürsüye çıktım. Metin okunurken birden ortalık karıştı. Ben açıkçası bu kadar karışıklık olduğunu bilmiyordum. Birden kürsüye saldırılar başladı. Milletin iradesinin tecelli ettiği parlamentoyu bu tartışmalarla, kürsü işgal etmek... Yani bunlar bize yakışmadı, çok saygın milletvekillerine yakışmadı. En önemlisi de milletvekillerini seçen milli iradeye de yakışmadı'' dedi.
Bakan Gürlek, İBB duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanması hakkında, ''Davaların canlı yayınlanmasına izin veren bir düzenleme yok. Yüce Meclis bu konu hakkında düzenleme yaparsa yayınlanabilir'' şeklinde konuştu.
Yasa dışı bahis soruşturmaları
Yasa dışı bahis hakkında konuşan Bakan Gürlek, ''Söz veriyorum yasa dışı bahsin kökünü kazıyacağım'' açıklamasında bulundu.
Uyuşturucu hakkında konuşan Bakan Gürlek, ''Sistem alttan üste doğru giden bir sistem. Çetin Gören, Siirtli Naci gibi “Baron” isimler çıktı. Baronlarla mücadele ediyor. Yeni İçişleri Bakanımızla ilk görüşmemizde uyuşturucuyla mücadele konusunda hem fikir. Bakanımızla özel görüşeceğiz. En son yaptığımız operasyonlarla birlikte İstanbul'un en büyük ana dağıtıcısına ulaştık. Dağıtıcı, torbacı, ana torbacı ve İstanbul'a tamamen dağıtan. Baronlara ulaştık. Aileler uyuşturucu operasyonlarından çok memnun'' dedi.