https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/adalet-bakani-gurlek-kursu-isgali-milli-iradeye-yakismadi-1103489033.html

Adalet Bakanı Gürlek: Kürsü işgali milli iradeye yakışmadı

Adalet Bakanı Gürlek: Kürsü işgali milli iradeye yakışmadı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan tartışmanın milli iradeye yakışmadığını söyledi. Bakan Gürlek... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T21:46+0300

2026-02-13T21:46+0300

2026-02-13T22:21+0300

türki̇ye

akın gürlek

adalet

adalet bakanlığı

türkiye adalet bakanlığı

tbmm

tbmm başkanlığı

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm genel kurulu

tbmm meclis başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103488859_0:63:752:486_1920x0_80_0_0_9aec7cef8d77c3fbb839b72b67880f61.jpg

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.TBMM'de yaşanan kavgaya değinen Bakan Gürlek, ''Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Cumhurbaşkanımız kararname yayınladı; ertesi sabah Adalet Bakanlığına gittik. AK Parti değil diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi bir ortam vardı, nezaketli bir ortam vardı. Ben kürsüye çıktım. Metin okunurken birden ortalık karıştı. Ben açıkçası bu kadar karışıklık olduğunu bilmiyordum. Birden kürsüye saldırılar başladı. Milletin iradesinin tecelli ettiği parlamentoyu bu tartışmalarla, kürsü işgal etmek... Yani bunlar bize yakışmadı, çok saygın milletvekillerine yakışmadı. En önemlisi de milletvekillerini seçen milli iradeye de yakışmadı'' dedi.İBB davasıBakan Gürlek, İBB duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanması hakkında, ''Davaların canlı yayınlanmasına izin veren bir düzenleme yok. Yüce Meclis bu konu hakkında düzenleme yaparsa yayınlanabilir'' şeklinde konuştu.Yasa dışı bahis soruşturmalarıYasa dışı bahis hakkında konuşan Bakan Gürlek, ''Söz veriyorum yasa dışı bahsin kökünü kazıyacağım'' açıklamasında bulundu.Uyuşturucu operasyonlarıUyuşturucu hakkında konuşan Bakan Gürlek, ''Sistem alttan üste doğru giden bir sistem. Çetin Gören, Siirtli Naci gibi “Baron” isimler çıktı. Baronlarla mücadele ediyor. Yeni İçişleri Bakanımızla ilk görüşmemizde uyuşturucuyla mücadele konusunda hem fikir. Bakanımızla özel görüşeceğiz. En son yaptığımız operasyonlarla birlikte İstanbul'un en büyük ana dağıtıcısına ulaştık. Dağıtıcı, torbacı, ana torbacı ve İstanbul'a tamamen dağıtan. Baronlara ulaştık. Aileler uyuşturucu operasyonlarından çok memnun'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bakanlarin-yemin-toreninde-tbmmde-kavga-cikti-genel-kurul-karisti-1103428566.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm genel kurulu, tbmm meclis başkanlığı