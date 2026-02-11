Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bakanlarin-yemin-toreninde-tbmmde-kavga-cikti-genel-kurul-karisti-1103428566.html
Bakanların yemin töreninde TBMM'de kavga çıktı, Genel Kurul karıştı
Bakanların yemin töreninde TBMM'de kavga çıktı, Genel Kurul karıştı
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde TBMM'de kavga çıktı.
2026-02-11T16:50+0300
2026-02-11T17:09+0300
türki̇ye
adalet bakanlığı
mustafa çiftçi
akın gürlek
meclis genel kurulu
tbmm
kavga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103427976_105:0:1485:776_1920x0_80_0_0_e4d730847ae3135d2514f3693e6e4723.png
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu'nda vekiller arasında yumruklu arbede yaşandı. Gürlek ve Çiftçi daha sonra AK Partili vekiller arasında yemin etti. AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu'nda CHP'nin tepkisi sonrası kavga çıktı. CHP'li vekiller kürsü önünde protestosunu sürdürürken Meclis'te milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Oturuma bir süre ara verildi. İki bakan daha sonra AK Partili vekillerin arasında yemin etti. Meclisteki kavga sonrasında oturum kapatıldı.
türki̇ye
adalet bakanlığı, mustafa çiftçi, akın gürlek, meclis genel kurulu, tbmm, kavga
adalet bakanlığı, mustafa çiftçi, akın gürlek, meclis genel kurulu, tbmm, kavga

Bakanların yemin töreninde TBMM'de kavga çıktı, Genel Kurul karıştı

16:50 11.02.2026 (güncellendi: 17:09 11.02.2026)
TBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde TBMM'de kavga çıktı.
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda vekiller arasında yumruklu arbede yaşandı. Gürlek ve Çiftçi daha sonra AK Partili vekiller arasında yemin etti.

AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı

Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda CHP'nin tepkisi sonrası kavga çıktı. CHP'li vekiller kürsü önünde protestosunu sürdürürken Meclis'te milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Oturuma bir süre ara verildi.
İki bakan daha sonra AK Partili vekillerin arasında yemin etti. Meclisteki kavga sonrasında oturum kapatıldı.
