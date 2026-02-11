https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/bakanlarin-yemin-toreninde-tbmmde-kavga-cikti-genel-kurul-karisti-1103428566.html
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde TBMM'de kavga çıktı.
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda vekiller arasında yumruklu arbede yaşandı. Gürlek ve Çiftçi daha sonra AK Partili vekiller arasında yemin etti. AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda CHP'nin tepkisi sonrası kavga çıktı. CHP'li vekiller kürsü önünde protestosunu sürdürürken Meclis'te milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Oturuma bir süre ara verildi. İki bakan daha sonra AK Partili vekillerin arasında yemin etti. Meclisteki kavga sonrasında oturum kapatıldı.
Bakanların yemin töreninde TBMM'de kavga çıktı, Genel Kurul karıştı
16:50 11.02.2026 (güncellendi: 17:09 11.02.2026)
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreninde TBMM'de kavga çıktı.
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda vekiller arasında yumruklu arbede yaşandı. Gürlek ve Çiftçi daha sonra AK Partili vekiller arasında yemin etti.
AK Partili ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı
Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nda CHP'nin tepkisi sonrası kavga çıktı. CHP'li vekiller kürsü önünde protestosunu sürdürürken Meclis'te milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Oturuma bir süre ara verildi.
İki bakan daha sonra AK Partili vekillerin arasında yemin etti. Meclisteki kavga sonrasında oturum kapatıldı.