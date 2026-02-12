Türkiye
İsrail ordusu Suriye sınırını ihlal etti: Kuneytra’da geçici kontrol noktası kuruldu
İsrail ordusu Suriye sınırını ihlal etti: Kuneytra'da geçici kontrol noktası kuruldu
İsrail güçlerinin Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde sınırı geçerek geçici kontrol noktası oluşturduğu bildirildi. Bölgede kimlik kontrolleri ve arama... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 7 askeri araçtan oluşan İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzeyindeki El Kasarat yolunda ilerleyerek bölgede geçici kontrol noktası oluşturdu. İsrail güçleri, burada yoldan geçenleri arayıp kimliklerini kontrol ederek yol çevresinde tarama faaliyetleri yürüttü. İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip kontrol noktaları kurarak arama tarama yaptığı bildiriliyor. Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.
18:13 12.02.2026
Israeli soldiers are seen near the Gaza Strip border in southern Israel, Monday, March 4, 2024
İsrail güçlerinin Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde sınırı geçerek geçici kontrol noktası oluşturduğu bildirildi. Bölgede kimlik kontrolleri ve arama faaliyetleri yapıldığı aktarıldı.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 7 askeri araçtan oluşan İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzeyindeki El Kasarat yolunda ilerleyerek bölgede geçici kontrol noktası oluşturdu. İsrail güçleri, burada yoldan geçenleri arayıp kimliklerini kontrol ederek yol çevresinde tarama faaliyetleri yürüttü.
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip kontrol noktaları kurarak arama tarama yaptığı bildiriliyor.
Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.
