Norveç'te Epstein Operasyonu: Eski Başbakan ve Nobel komite başkanın evleri basıldı
Norveç'te Epstein Operasyonu: Eski Başbakan ve Nobel komite başkanın evleri basıldı
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Jagland'ın konutu ve mülkleri bugün polis tarafından arandı
16:05 12.02.2026 (güncellendi: 16:49 12.02.2026)
Norveç polisi, ABD’li hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantılara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski başbakan Thorbjorn Jagland’ın konutlarında arama gerçekleştirdi. Aramanın, Avrupa Konseyi’nin Jagland’ın diplomatik dokunulmazlığını kaldırmasından bir gün sonra yapıldığı bildirildi.
Norveç basınından VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv ve Aftenposten gazetelerinde yayımlanan görüntülerde, soruşturmacıların Jagland’ın Oslo’daki evine karton kutular taşıdığı görüldü.
Jagland’ın avukatı Anders Brosveet yaptığı açıklamada, ekonomik suçlarla mücadele birimi Ökokrim’in hem konutta hem de tatil mülklerinde arama yürüttüğünü belirterek, bunun bu tür soruşturmalarda ‘standart bir uygulama’ olduğunu söyledi.
Avukat Brosveet, Jagland’ın Norveç yasalarına göre ‘ağırlaştırılmış yolsuzluk’ suçlamasıyla şüpheli konumuna alındığını ifade etti.
Epstein'in yardımcılarıyla ayrıntılı yazıymalar
Geçen hafta kurum, eski başbakan ve Nobel Barış Ödülü Komitesi’nin eski başkanı olan Jagland hakkında ‘ağırlaştırılmış yolsuzluk’ şüphesiyle resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Aftenposten’e konuşan Jagland ise, ‘Meselenin açıklığa kavuşturulmasından çok memnunum’ dedi.
Avukatı Brosveet, Jagland’ın soruşturmaya katkı vermek istediğini belirterek, ‘Jagland, sürecin ayrıntılı biçimde netleştirilmesini istiyor. Bir sonraki adım, kendi talebi doğrultusunda Ökokrim’e ifade vermesi olacak. Sürece uyacağız ve yetkililerle tam iş birliği yapacağız’ ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın, Epstein dosyalarına ilişkin yeni yayımlanan belgelerde ortaya çıkan bilgilere dayandığı aktarıldı. 2019’da cezaevinde ölen Epstein’in Avrupa’daki iş, akademi, siyaset ve kraliyet çevrelerinden çeşitli isimlerle bağlantılarına dair milyonlarca iç yazışma ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılmıştı.
Dosyalarda, Jagland ile Epstein’in yardımcılarının 2014 yılında Jagland, eşi, iki çocuğu ve oğlunun kız arkadaşı için Florida Palm Beach ve Epstein’e ait Karayip adasına ziyaret planı yaptığına dair ayrıntılı yazışmalar bulunduğu belirtildi. Jagland, Epstein’in özel adasına hiç gitmediğini reddetti.
Polis, Jagland hakkında henüz resmi suçlama yöneltilmediğini, ancak soruşturmanın kamu göreviyle bağlantılı olarak hediye, seyahat veya kredi alınıp alınmadığını ortaya çıkarmayı amaçladığını bildirdi.
2014 tarihli bir e-postada Jagland’ın, Oslo’da bir dairenin finansmanı konusunda Epstein’den yardım istediği de kaydedildi.