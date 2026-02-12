Hint diplomat Sibal: AB, Rusya yüzünden bölündü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hint-diplomat-sibal-ab-rusya-yuzunden-bolundu-1103443620.html
Hindistan’ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Moskova Büyükelçisi Kanval Sibal, sosyal medya platformu X paylaşımında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Ukrayna’ya desteğin sürdüğü ve Rusya’nın yaptırımlar yüzünden ekonomik sorunlar yaşadığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Sibal, “Avrupa'dan çelişkili sinyaller geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçeği kabul ederek Rusya ile diyalog kurmak istiyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Rusya'ya yönelik söylemi yumuşuyor. AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ise Rusya'ya karşı son derece düşmanca tavrını sürdürüyor” ifadesini kullandı.Her şeyin Fransa ve Almanya’nın dış politika rotalarını bağımsız olarak belirleme yeteneğini kaybettiğini ve bu hakkı AB’ye devrettiğini gösterdiğini dile getiren Hint diplomat, “Bu durum, önde gelen Avrupa güçlerinin prestijini düşürüyor ve Avrupa'nın tam anlamıyla bütünsel bir varlık olmadığı izlenimini yaratarak Avrupa'ya zarar veriyor” dedi.Daha önce Fransa lideri Macron, Avrupalı mevkitaşlarına, Rusya yönetimiyle iletişimi canlandırma çağrısında bulunmuştu. Macron, geçtiğimiz günlerde, Paris ve Moskova’nın teknik istişareler başlattığını duyurmuştu. Diğer ülkelerden bu konuda destek beklediklerini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, diyaloğun canlandırılmasının Avrupa’ya, ABD’ye olan bağımlılığı azaltma ve Ukrayna müzakerelerinde çıkarlarını savunma fırsatı vereceği görüşünü dile getirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Fransa arasındaki teknik istişareleri doğrulamış, ancak şu ana kadar kayda değer bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekmişti. Moskova, Paris'in üst düzey bir diyalog kurmaya istekli olduğuna dair henüz hiç bir işaret görmediklerini belirtmişti.
10:03 12.02.2026 (güncellendi: 10:05 12.02.2026)
Hindistan’ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Moskova Büyükelçisi Kanval Sibal, sosyal medya platformu X paylaşımında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Ukrayna’ya desteğin sürdüğü ve Rusya’nın yaptırımlar yüzünden ekonomik sorunlar yaşadığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Sibal, “Avrupa'dan çelişkili sinyaller geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçeği kabul ederek Rusya ile diyalog kurmak istiyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Rusya'ya yönelik söylemi yumuşuyor. AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ise Rusya'ya karşı son derece düşmanca tavrını sürdürüyor” ifadesini kullandı.
Her şeyin Fransa ve Almanya’nın dış politika rotalarını bağımsız olarak belirleme yeteneğini kaybettiğini ve bu hakkı AB’ye devrettiğini gösterdiğini dile getiren Hint diplomat, “Bu durum, önde gelen Avrupa güçlerinin prestijini düşürüyor ve Avrupa'nın tam anlamıyla bütünsel bir varlık olmadığı izlenimini yaratarak Avrupa'ya zarar veriyor” dedi.
Daha önce Fransa lideri Macron, Avrupalı mevkitaşlarına, Rusya yönetimiyle iletişimi canlandırma çağrısında bulunmuştu. Macron, geçtiğimiz günlerde, Paris ve Moskova’nın teknik istişareler başlattığını duyurmuştu. Diğer ülkelerden bu konuda destek beklediklerini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, diyaloğun canlandırılmasının Avrupa’ya, ABD’ye olan bağımlılığı azaltma ve Ukrayna müzakerelerinde çıkarlarını savunma fırsatı vereceği görüşünü dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov
, Rusya ve Fransa arasındaki teknik istişareleri doğrulamış, ancak şu ana kadar kayda değer bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekmişti. Moskova, Paris'in üst düzey bir diyalog kurmaya istekli olduğuna dair henüz hiç bir işaret görmediklerini belirtmişti.