İran sınırlarında ABD keşif hava araçları görüldü
Sputnik, açık kaynakların uçuş bilgilerini inceleyerek dün ABD Donanmasına ait Boeing P-8A Poseidon deniz avcısı keşif uçağı ve Northrop Grumman yapımı MQ-4C Triton İHA’sının İran sınırı yakınında uçuş yaptığını tespit etti.Boeing P-8A Poseidon uçağı, Bahreyn’deki üsten kalkarak Hürmüz Boğazı üzerinde daireler çizerek geri dönerken İHA, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’den havalanarak Umman Körfezi üzerinde uçuş yaptı.ABD-İran gerilimiABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’a karşı sert askeri adımlar atılabileceğini açıklamıştı.Washington yönetimi, diplomatik temasların sürdüğünü belirtse de, sahadaki askeri hazırlıkların hız kazandığı gözlemleniyor.İran Devrim Muhafızları ise ülkeye yönelik bir saldırı halinde, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.Tahran yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor.
09:31 12.02.2026 (güncellendi: 09:41 12.02.2026)
Sputnik, açık kaynakların uçuş bilgilerini inceleyerek dün ABD Donanmasına ait Boeing P-8A Poseidon deniz avcısı keşif uçağı ve Northrop Grumman yapımı MQ-4C Triton İHA’sının İran sınırı yakınında uçuş yaptığını tespit etti.
Boeing P-8A Poseidon uçağı, Bahreyn’deki üsten kalkarak Hürmüz Boğazı üzerinde daireler çizerek geri dönerken İHA, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’den havalanarak Umman Körfezi üzerinde uçuş yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump
, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’a karşı sert askeri adımlar atılabileceğini açıklamıştı.
Washington
yönetimi, diplomatik temasların sürdüğünü belirtse de, sahadaki askeri hazırlıkların hız kazandığı gözlemleniyor.
İran Devrim Muhafızları ise ülkeye yönelik bir saldırı halinde, bölgedeki ABD
üslerinin hedef alınabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Tahran
yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor.