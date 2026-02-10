Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kremlin-moskova-ve-paris-arasinda-temaslar-oldu-istenirse-en-ust-duzeyde-diyalogu-hizla-kurmaya-1103392482.html
Kremlin: Moskova ve Paris arasında temaslar oldu, istenirse en üst düzeyde diyaloğu hızla kurmaya yardımcı olabilir
Kremlin: Moskova ve Paris arasında temaslar oldu, istenirse en üst düzeyde diyaloğu hızla kurmaya yardımcı olabilir
Moskova ve Paris arasında temasların gerçekleştirildiğini doğrulayan Peskov, Fransa lideri Macron'un Rusya ile ilişkiler kurma ihtiyacına ilişkin...
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, iki ülke heyetleri arasındaki teknik istişarelerin yürütüldüğü yönündeki sözlerine ilişkin bir soru üzerine şunu dedi:Fransa’nın iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek istediği yönünde henüz bir işaret görmediklerini kaydeden Rus yetkili, “Ancak Sayın Macron'un Rusya ile ilişkiler kurma ihtiyacına ilişkin açıklamaları dikkatimizi çekti. Bu tür açıklamaları takdir ediyoruz. İlişkilerimizi sıfıra indirgemenin mantıksız, verimsiz ve tüm taraflar için zararlı olduğunu uzun zamandır belirtiyoruz” ifadesini kullandı.Diğer Avrupa ülkelerinden şu ana kadar bu tür girişimlerin olmadığına dikkat çeken Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:Peskov'un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkan maddeler:
rusya, kremlin, dmitriy peskov, fransa, emmanuel macron, avrupa, ukrayna, nükleer silah
Kremlin: Moskova ve Paris arasında temaslar oldu, istenirse en üst düzeyde diyaloğu hızla kurmaya yardımcı olabilir

13:05 10.02.2026 (güncellendi: 13:08 10.02.2026)
Toàn cảnh Điện Kremlin nhìn từ Cầu Ustinsky ở Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
Moskova ve Paris arasında temasların gerçekleştirildiğini doğrulayan Peskov, Fransa lideri Macron'un Rusya ile ilişkiler kurma ihtiyacına ilişkin açıklamalarını takdir ettiklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, iki ülke heyetleri arasındaki teknik istişarelerin yürütüldüğü yönündeki sözlerine ilişkin bir soru üzerine şunu dedi:
Evet, temaslar gerçekleşti, bunu teyit edebiliriz. Bu temaslar, istenirse ve gerekirse, en üst düzeyde hızlı bir diyalog kurulmasına yardımcı olur.
Fransa’nın iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek istediği yönünde henüz bir işaret görmediklerini kaydeden Rus yetkili, “Ancak Sayın Macron'un Rusya ile ilişkiler kurma ihtiyacına ilişkin açıklamaları dikkatimizi çekti. Bu tür açıklamaları takdir ediyoruz. İlişkilerimizi sıfıra indirgemenin mantıksız, verimsiz ve tüm taraflar için zararlı olduğunu uzun zamandır belirtiyoruz” ifadesini kullandı.
Diğer Avrupa ülkelerinden şu ana kadar bu tür girişimlerin olmadığına dikkat çeken Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya her zaman diyaloğun sürdürülmesinden yana olmuştur ve bizce bu, en acil ve karmaşık sorunların çözümüne yardımcı olabilir. Bu sorunlar kendiliğinden çözülmeyecek ve çatışma da çözüme kavuşturulmalarına yardımcı olmayacak.
Peskov'un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkan maddeler:
Moskova, Ukrayna konusunda yeni bir görüşme turunun yakında gerçekleşmesini bekliyor, ancak henüz belirli bir tarih belirlenmedi.
Mevcut nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi, güvenliğin temel taşıdır.
Tüm nükleer güçler, nükleer silahlanma yarışını önlemek için sorumlu davranmalı.
Putin bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapacak.
