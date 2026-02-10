https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/kremlin-moskova-ve-paris-arasinda-temaslar-oldu-istenirse-en-ust-duzeyde-diyalogu-hizla-kurmaya-1103392482.html

Kremlin: Moskova ve Paris arasında temaslar oldu, istenirse en üst düzeyde diyaloğu hızla kurmaya yardımcı olabilir

10.02.2026

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, iki ülke heyetleri arasındaki teknik istişarelerin yürütüldüğü yönündeki sözlerine ilişkin bir soru üzerine şunu dedi:Fransa’nın iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek istediği yönünde henüz bir işaret görmediklerini kaydeden Rus yetkili, “Ancak Sayın Macron'un Rusya ile ilişkiler kurma ihtiyacına ilişkin açıklamaları dikkatimizi çekti. Bu tür açıklamaları takdir ediyoruz. İlişkilerimizi sıfıra indirgemenin mantıksız, verimsiz ve tüm taraflar için zararlı olduğunu uzun zamandır belirtiyoruz” ifadesini kullandı.Diğer Avrupa ülkelerinden şu ana kadar bu tür girişimlerin olmadığına dikkat çeken Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:Peskov'un bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkan maddeler:

