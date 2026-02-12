Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hande-firat-bakanlarin-degisimini-yorumladi-ankarada-bunun-sadece-bakanlarla-sinirli-kalmayacagi-1103439784.html
Hande Fırat bakanların değişimini yorumladı: 'Ankara'da bunun sadece bakanlarla sınırlı kalmayacağı konuşuluyor'
Hande Fırat bakanların değişimini yorumladı: 'Ankara’da bunun sadece bakanlarla sınırlı kalmayacağı konuşuluyor'
Hürriyet yazarı Hande Fırat, kabine değişikliğinin ardından "Ankara'da konuşulan bir başka başlık daha var. Bu değişimin sadece bakanlarla sınırlı kalmayacağı"...
Kabine'de İçişleri ve Adalet Bakanları değişti. Hürriyet yazarı Hande Fırat, bakanlık değişikliklerinin ardından değişim rüzgarının devam edeceğini vurguladı:Kabinede değişiklik olacak mı?Hande Fırat, kabinede bir başka değişiklik olup olmayacağını ise şöyle yorumladı:
kabine değişikliği, bakanlık değişimi, hangi bakanlar değişecek, bakanlar değişecek mi, kabinede değişiklik olacak mı
kabine değişikliği, bakanlık değişimi, hangi bakanlar değişecek, bakanlar değişecek mi, kabinede değişiklik olacak mı

Hande Fırat bakanların değişimini yorumladı: 'Ankara’da bunun sadece bakanlarla sınırlı kalmayacağı konuşuluyor'

Hürriyet yazarı Hande Fırat, kabine değişikliğinin ardından "Ankara’da konuşulan bir başka başlık daha var. Bu değişimin sadece bakanlarla sınırlı kalmayacağı" dedi ve "2028’e giderken kabinede yeni ayarlamalar yapılması sürpriz olmaz." ifadelerini de ekledi.
Kabine'de İçişleri ve Adalet Bakanları değişti. Hürriyet yazarı Hande Fırat, bakanlık değişikliklerinin ardından değişim rüzgarının devam edeceğini vurguladı:
"Ankara’da konuşulan bir başka başlık daha var. Bu değişimin sadece bakanlarla sınırlı kalmayacağı. Adalet ve İçişleri gibi iki stratejik bakanlıkta değişim olduğunda, alt kadrolarda da yeni düzenlemeler beklenir. - Üst düzey bürokrasi, Genel müdürlükler, Emniyet ve güvenlik hattı, Adli mekanizmanın kritik noktaları. Yeni bakanlar kendi çalışma ekipleriyle ilerlemek isteyecektir.
Bu nedenle önümüzdeki süreçte başsavcılarda değişiklik, valiler ve emniyet müdürleri kararnameleri gündeme gelecektir. Henüz topyekûn bir seçim kabinesi tablosu yok. Ama ikinci yarıya girilirken yapılan bu hamle, yeni bir değerlendirme sürecinin başladığını gösteriyor. Erdoğan yaklaşık çeyrek asırdır yürütmenin başında. Kabine değişikliklerini zamana yayar. Bir anda değil, adım adım yapar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde başka değişiklik ihtimali de masada duruyor".

Kabinede değişiklik olacak mı?

Hande Fırat, kabinede bir başka değişiklik olup olmayacağını ise şöyle yorumladı:
2028’e giderken kabinede yeni ayarlamalar yapılması sürpriz olmaz. Büyük resim şu: İlk yarı bitti. Teknik direktör kadroya müdahale etti. İkinci yarı daha disiplinli, daha koordineli bir oyun vadediyor. Ve Ankara’da herkes biliyor: Bu sadece bir başlangıç olabilir.
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Bakan Akın Gürlek'ten ilk açıklama
