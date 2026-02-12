Hande Fırat bakanların değişimini yorumladı: 'Ankara’da bunun sadece bakanlarla sınırlı kalmayacağı konuşuluyor'

"Ankara’da konuşulan bir başka başlık daha var. Bu değişimin sadece bakanlarla sınırlı kalmayacağı. Adalet ve İçişleri gibi iki stratejik bakanlıkta değişim olduğunda, alt kadrolarda da yeni düzenlemeler beklenir. - Üst düzey bürokrasi, Genel müdürlükler, Emniyet ve güvenlik hattı, Adli mekanizmanın kritik noktaları. Yeni bakanlar kendi çalışma ekipleriyle ilerlemek isteyecektir.

Bu nedenle önümüzdeki süreçte başsavcılarda değişiklik, valiler ve emniyet müdürleri kararnameleri gündeme gelecektir. Henüz topyekûn bir seçim kabinesi tablosu yok. Ama ikinci yarıya girilirken yapılan bu hamle, yeni bir değerlendirme sürecinin başladığını gösteriyor. Erdoğan yaklaşık çeyrek asırdır yürütmenin başında. Kabine değişikliklerini zamana yayar. Bir anda değil, adım adım yapar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde başka değişiklik ihtimali de masada duruyor".