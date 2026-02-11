Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Bakan Akın Gürlek'ten ilk açıklama

"Öncelikle Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdii eden sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Türkiye'de reformlar hayata geçirilmiştir. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Bu vesileyle bu görevi tevdii eden sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben yargı camiasının içinden geliyorum biliyorsunuz. Hakim ve savcı arkadaşlarımın sorunlarının çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Sayın Bakanımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum."