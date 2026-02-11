Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Bakan Akın Gürlek'ten ilk açıklama
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Bakan Akın Gürlek'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan teslim aldı. Bakan Gürlek, ilk açıklamasında... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Yılmaz Tunç da makamını Akın Gürlek'e devretti. Devir teslim töreninde ilk sözü Yılmaz Tunç aldı. Tunç şöyle konuştu:
14:26 11.02.2026 (güncellendi: 14:30 11.02.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan teslim aldı. Bakan Gürlek, ilk açıklamasında "Adalet istemi 85 milyon vatandaşımızın güvencesidir. Reformları kararlılıkla sürdürecek suçla mücadeleye devam edeceğiz." dedi.
Yılmaz Tunç da makamını Akın Gürlek'e devretti. Devir teslim töreninde ilk sözü Yılmaz Tunç aldı. Tunç şöyle konuştu:

"4 Haziran 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve geldiğim Adalet Bakanlığı görevimi, değerli kardeşimiz Akın Gürlek bakanımıza devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile siyaset yolculuğumuz çok uzun sürdü. Benim genç yaşlarda başladığım siyaset yolculuğunda çok önemli görevleri sayın Cumhurbaşkanımız bizlere güvenerek tevdi etti."

'Bu bir bayrak yarışı'

Akın Gürlek ise şunları söyledi:
"Öncelikle Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdii eden sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Türkiye'de reformlar hayata geçirilmiştir. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Bu vesileyle bu görevi tevdii eden sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben yargı camiasının içinden geliyorum biliyorsunuz. Hakim ve savcı arkadaşlarımın sorunlarının çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Sayın Bakanımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum."
