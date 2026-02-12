https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/gunes-sistemine-giren-yildizlararasi-ziyaretci-3iatlasta-su-tespit-edildi-1103446350.html

Güneş Sistemi’ne giren yıldızlararası ziyaretçi 3I/ATLAS’ta su tespit edildi

Milyonlarca yıl boyunca yıldızlararası boşlukta sürüklendikten sonra Güneş Sistemi’ne giren 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldız, bilim insanlarına önemli bir sürpriz sundu. Auburn Üniversitesi Fizik Bölümü’nden araştırmacılar, NASA’nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi ile yaptıkları gözlemlerde, bu yıldızlararası cismin su saldığını ortaya koydu.3I/ATLAS, bugüne kadar doğrulanan üçüncü yıldızlararası kuyruklu yıldız olarak kayıtlara geçti. Araştırmacılar, suyun doğrudan değil, morötesi ışımayla tespit edilen hidroksil (OH) gazı aracılığıyla belirlendiğini açıkladı. Hidroksil, su moleküllerinin parçalanmasıyla oluşuyor ve kuyruklu yıldızlarda su varlığının temel göstergesi kabul ediliyor.Beklenenden çok uzaktaBilim insanlarını asıl şaşırtan nokta ise su aktivitesinin gözlendiği mesafe oldu. Swift, 3I/ATLAS’ı Dünya-Güneş mesafesinin yaklaşık üç katı uzaklıkta gözlemledi. Bu mesafede çoğu kuyruklu yıldızın henüz aktifleşmemesi beklenirken, 3I/ATLAS’ın saniyede yaklaşık 40 kilogram su buharı saldığı hesaplandı.Uzmanlara göre bu durum, çekirdekten kopan küçük buz parçacıklarının Güneş ışığıyla ısınarak gaz salmasıyla açıklanabilir. Bu tür “uzatılmış su kaynağı” davranışı, yalnızca çok az sayıda uzak kuyruklu yıldızda görülüyor.Başka gezegen sistemlerine dair ipuçları taşıyor olabilirKuyruklu yıldızlar, oluştukları gezegen sistemlerinin kimyasal izlerini taşıyor. 3I/ATLAS’ta su tespit edilmesi, başka yıldız sistemlerinde de yaşam için gerekli temel bileşenlerin bulunabileceğine işaret ediyor.Auburn Üniversitesi’nden fizik profesörü Dennis Bodewits, “Bir yıldızlararası kuyruklu yıldızda su ya da onun morötesi yankısı olan hidroksili tespit ettiğimizde, başka bir gezegen sisteminden gelen kimyasal bir notu okuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Araştırmanın başyazarı Zexi Xing ise şimdiye kadar gözlemlenen her yıldızlararası cismin bilim dünyasını şaşırttığını belirterek, “‘Oumuamua kuruydu, Borisov karbon monoksit açısından zengindi, şimdi ise ATLAS beklenmedik bir uzaklıkta su salıyor” ifadelerini kullandı.Keşif aynı zamanda teknik bir başarı olarak değerlendiriliyor. Yalnızca 30 santimetrelik aynaya sahip Swift teleskobu, Dünya atmosferinin engellediği morötesi ışınımı yörüngeden gözlemleyebiliyor. Bu sayede yer tabanlı teleskoplarla görülemeyen zayıf hidroksil parıltısı tespit edildi.3I/ATLAS şu anda gözlem alanının dışında bulunuyor ancak Kasım ortasından sonra yeniden izlenebilir hale gelmesi bekleniyor. Bulgular, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

nasa, bilim, teknoloji, swift, güneş, 3i/atlas