Mars hedefini erteledi: Elon Musk Ay'da 'kendi kendine büyüyen şehir' planını duyurdu

Mars hedefini erteledi: Elon Musk Ay'da 'kendi kendine büyüyen şehir' planını duyurdu

09.02.2026

ABD’li milyarder Elon Musk, CEO'su olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX’in, Mars görevini erteleyerek Ay’da “kendi kendine büyüyen bir şehir” inşa etmeye odaklanacağını duyurdu.Musk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, SpaceX’in önceliklerini değiştirdiğini belirtti. “Bilmeyenler için SpaceX, odağını 10 yıldan kısa sürede başarabileceğimiz, Ay’da kendi kendine büyüyen bir şehir inşa etmeye yöneltti.” ifadelerini kullanan Musk, Mars görevinin ise 20 yılı aşkın sürebileceğini vurguladı.Mars’a yolculuğun yaklaşık 6 ay sürdüğünü ve yalnızca 26 ayda bir gezegenlerin hizalanmasıyla mümkün olduğunu hatırlatan Musk, Ay’a ise yaklaşık iki günlük yolculukla ve 10 günde bir gidilebildiğine dikkat çekti.Musk, “Bu, Mars şehrine kıyasla Ay şehrini çok daha hızlı tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu. SpaceX’in “Mars şehri” hedefinin yaklaşık 7 yıl içinde başlatılmasının planlandığını aktaran Musk, önceliklerinin “medeniyetin geleceğini güvence altına almak” olduğunu ve bunun Ay’da daha kısa sürede sağlanabileceğini ifade etti.NASA ile iş birliği sürüyorNASA, birkaç yıl önce SpaceX ile, astronotları Ay yüzeyine taşıyabilecek Starship aracının geliştirilmesi için sözleşme imzalamıştı. Bu proje kapsamında Starship’in, Ay yörüngesindeki ajans gemisiyle buluşarak mürettebat transferi yapması hedefleniyor.Musk, daha önce SpaceX’in doğrudan Mars’a yöneleceğini açıklamış ve şirketin 2026’nın sonlarında beş Starship’i Mars’a göndermeyi planladığını duyurmuştu.

