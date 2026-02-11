https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/yasamin-yapi-taslari-gunes-sisteminin-donmus-dis-bolgelerinde-olusmus-olabilir-1103423229.html

Yaşamın yapı taşları Güneş Sistemi’nin donmuş dış bölgelerinde oluşmuş olabilir

Yaşamın yapı taşları Güneş Sistemi’nin donmuş dış bölgelerinde oluşmuş olabilir

Sputnik Türkiye

Bennu asteroitinden getirilen örnekleri üzerinde yapılan yeni analizler, amino asitlerin sıcak asteroit içlerinde değil, erken Güneş Sistemi’nin soğuk ve buzlu bölgelerinde oluştuğuna işaret etti.

2026-02-11T15:32+0300

2026-02-11T15:32+0300

2026-02-11T15:32+0300

yaşam

yaşam

uzay

asteroit

bennu

güneş sistemi

dünya

abd

güneş

kimya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103423073_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e090fea652274fd63d781d0aa4871f64.jpg

ABD’de Penn State Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, OSIRIS-REx göreviyle Dünya’ya getirilen Bennu örneklerindeki izotop ölçümlerine dayanıyor. Araştırma ekibi, çok küçük miktardaki uzay materyalini özel ölçüm cihazlarıyla inceleyerek amino asitlerin kimyasal ‘parmak izi’ yapılarını karşılaştırdı.Bilim insanları uzun süredir uzay kayalarında bulunan amino asitlerin, asteroitlerin iç kısımlarında buzun erimesiyle oluşan ılık ve sulu ortamlarda meydana geldiğini varsayıyordu.Bu modele göre moleküller, su ve basit gazların tepkimeye girdiği Strecker sentezi adı verilen süreçle ortaya çıkıyordu. Ancak Bennu örneklerinden elde edilen yeni veriler, bu klasik senaryoyla uyuşmayan sonuçlar verdi.Karmaşık organik bileşiklere dönüştüAraştırmada Bennu’daki amino asitler, 1969’da Avustralya’ya düşen ve en çok incelenen göktaşlarından biri olan Murchison ile karşılaştırıldı.İki uzay kayasında benzer amino asit türleri bulunsa da izotop dağılımlarının belirgin biçimde farklı olduğu görüldü. Murchison örnekleri, beklenen sıcak-sulu kimya modeline uyumlu sonuçlar üretirken Bennu örnekleri daha tek tip ve farklı bir kaynak işareti taşıdı.Ekip, Bennu’daki amino asitlerin büyük bölümünün donmuş ortamlarda, morötesi ışınım ve kozmik ışınların etkisiyle gerçekleşen ‘buz kimyası’ süreçleriyle oluşmuş olabileceğini değerlendiriyor. Bu süreçte basit moleküllerin bulunduğu buz karışımları radyasyonla etkileşerek daha karmaşık organik bileşiklere dönüşüyor.‘Tek bir kimyasal mutfak değil’Araştırmacılara göre erken Güneş Sistemi tek bir ‘kimyasal mutfak’ değil, farklı koşullarda çalışan çoklu üretim alanlarına sahipti. Yaşamın yapı taşları hem donmuş dış bölgelerde hem de daha sonra asteroit içlerindeki sulu ortamlarda oluşmuş olabilir. Bu çeşitlilik, erken Dünya’ya ulaşan organik bileşik havuzunun sanılandan daha zengin olabileceğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/yeni-adli-inceleme-iddiasi-kurt-cobainin-olumu-intihar-degil-cinayet-olabilir-1103420406.html

abd

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaşam, kaynağı, güneş sistemi, asteroitler, bennu, soğuk ve buzlu, aminoasitler, haberler, bilim haberleri, yaşam haberleri