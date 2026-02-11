https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/yeni-adli-inceleme-iddiasi-kurt-cobainin-olumu-intihar-degil-cinayet-olabilir-1103420406.html

Yeni adli inceleme iddiası: Kurt Cobain’in ölümü ‘intihar değil cinayet olabilir’

Kurt Cobain’in ölümüyle ilgili yeni bir adli bilim raporu, resmi intihar bulgusunu tartışmaya açtı. Bağımsız uzman ekibin hazırladığı çalışmada, olay yeri ve otopsi bulgularının ‘cinayet’ ihtimaline işaret ettiği öne sürüldü.

Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in 5 Nisan 1994’teki ölümüyle ilgili resmi intihar kararı, yeni bir özel adli bilim çalışmasıyla yeniden tartışma konusu oldu. ABD’de bir grup bağımsız adli bilim uzmanının yürüttüğü incelemede, mevcut otopsi ve olay yeri bulgularının resmi bulgularla çeliştiği ve olayın ‘cinayet’ olabileceği iddia edildi.Cobain, Seattle’daki evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulunmuş, King County Adli Tıp Kurumu ölüm nedenini kendini vurarak intihar olarak kayda geçirmişti. Olay yerinde Remington Model 11, 20 kalibre bir pompalı tüfek bulunduğu açıklanmıştı.‘Zorla maruz bırakılmış olabilir’İngiltere merkezli Daily Mail’in haberine göre, yeni inceleme özel sektörde çalışan adli bilimcilerden oluşan gayriresmi bir ekip tarafından yapıldı. Çalışmaya dahil edilen uzmanlardan Brian Burnett’in, aşırı doz ve ateşli silah travmasının birlikte görüldüğü vakalarda deneyimli olduğu belirtildi. Araştırmada yer alan bağımsız araştırmacı Michelle Wilkins, ekibin üç günlük ön inceleme sonrası mevcut bulguların resmi senaryoyla uyumlu olmadığı sonucuna vardığını savundu.Hazırlanan ve hakem değerlendirmesinden geçtiği belirtilen bilimsel makalede, Cobain’in zorla eroin aşırı dozuna maruz bırakılmış olabileceği, ardından ateş edilerek öldürüldüğü ve olayın intihar gibi gösterilmiş olabileceği öne sürüldü. Raporda bu tezi desteklediği iddia edilen on ayrı adli bulgu sıralandı.Wilkins, otopside yer alan bazı organ bulgularının ani ateşli silah ölümünden ziyade aşırı doz vakalarında görülen oksijen yoksunluğu tablosuna benzediğini ileri sürdü. Beyin ve karaciğerdeki hasar ile akciğer bulgularının bu görüşü desteklediğini savundu.Olay yeri bulgularına itirazlarYeni raporda, olay yerindeki bazı detayların da şüphe yarattığı öne sürüldü. Bunlar arasında:Araştırma ekibi, silahın ağırlığı ve kullanım şekli dikkate alındığında, bilinci kapalı veya ağır etkilenmiş bir kişinin silahı belirtilen biçimde kullanmasının düşük ihtimal olduğunu öne sürdü.Ayrıca intihar notu olarak kayda geçen metnin son bölümündeki yazı karakterinin farklı göründüğü ve bunun da ayrıca incelenmesi gerektiği iddia edildi.Amaç ‘yeniden inceleme’ çağrısıYeni raporu hazırlayan ekip, amaçlarının herhangi bir kişi hakkında doğrudan suçlama yöneltmek değil, dosyanın bağımsız biçimde yeniden incelenmesi olduğunu vurguladı. Wilkins, ellerindeki verilerin resmi makamlar tarafından tekrar değerlendirilmesini istediklerini söyledi.Cobain’in ölümü, müzik tarihinde en çok tartışılan vakalardan biri olmaya devam ederken, yeni adli rapor iddiaları kamuoyunda dosyanın yeniden açılıp açılmaması tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

