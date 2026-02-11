https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/uydu-goruntuleri-ortaya-koydu-abd-uslerinde-alarm-fuzeler-mobilize-edildi-1103427296.html
Uydu görüntüleri ortaya koydu: ABD üslerinde alarm, füzeler mobilize edildi
Uydu görüntüleri ortaya koydu: ABD üslerinde alarm, füzeler mobilize edildi
11.02.2026
Son haftalara ait uydu görüntüleri, Orta Doğu’daki ABD askeri üslerinde yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. Görüntülerde, özellikle savunma sistemleri ve hava unsurlarında belirgin bir artış olduğu görüldü.Uzmanlar, bu gelişmenin İran ile artan gerilimle doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.El-Udeyd’de Patriot sistemleri mobilize edildiKatar’daki Al Udeid Air Base’te konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinin, sabit platformlardan alınarak mobil fırlatıcı araçlara yerleştirildiği tespit edildi.Füzelerin M983 HEMTT askeri kamyonlarına monte edilmesi, olası bir saldırı durumunda daha hızlı konuşlanma ve yer değiştirme imkânı sağlıyor.Trump’ın tehditleri sonrası savunma önlemleri arttıABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’a karşı sert askeri adımlar atılabileceğini açıklamıştı.Washington yönetimi, diplomatik temasların sürdüğünü belirtse de, sahadaki askeri hazırlıkların hız kazandığı gözlemleniyor.İran’dan üsler hedef olabilir^uyarısıİran Devrim Muhafızları ise ülkeye yönelik bir saldırı halinde, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.Tahran yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor.Uydu görüntülerinde askeri yığınakAdli görüntü analisti William Goodhind’in değerlendirmesine göre, ocak ve şubat ayı başına ait uydu fotoğrafları karşılaştırıldığında bölgede ciddi bir askeri yığınak gözlemlendi.El-Udeyd Üssü’nde şubat başında:Ocak ortasında bu sayıların daha düşük olduğu kaydedildi.Ürdün ve Suudi Arabistan’da da artış varÜrdün’deki Muwaffaq Salti Air Base’te F-15E ve A-10 saldırı uçaklarının sayısında artış görüldü. Ayrıca EA-18G Growler elektronik harp uçaklarının da bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi.Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Air Base’te ise C-5 Galaxy ve C-17 nakliye uçakları görüntülendi.Hint Okyanusu ve Umman’da da yoğunlukHint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde, ocak ayına kıyasla daha fazla askeri uçağın konuşlandırıldığı belirlendi.Umman’daki Dukhan Air Base çevresinde de uçak sayısında artış yaşandığı bildirildi.
Son haftalara ait uydu görüntüleri, Orta Doğu’daki ABD askeri üslerinde yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. Görüntülerde, özellikle savunma sistemleri ve hava unsurlarında belirgin bir artış olduğu görüldü.
Uzmanlar, bu gelişmenin İran
ile artan gerilimle doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.
El-Udeyd’de Patriot sistemleri mobilize edildi
Katar’daki Al Udeid Air Base
’te konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinin
, sabit platformlardan alınarak mobil fırlatıcı araçlara yerleştirildiği tespit edildi.
Füzelerin M983 HEMTT askeri kamyonlarına monte edilmesi, olası bir saldırı durumunda daha hızlı konuşlanma ve yer değiştirme imkânı sağlıyor.
Trump’ın tehditleri sonrası savunma önlemleri arttı
ABD Başkanı Donald Trump
, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’a karşı sert askeri adımlar atılabileceğini açıklamıştı.
Washington
yönetimi, diplomatik temasların sürdüğünü belirtse de, sahadaki askeri hazırlıkların hız kazandığı gözlemleniyor.
İran’dan üsler hedef olabilir^uyarısı
İran Devrim Muhafızları ise ülkeye yönelik bir saldırı halinde, bölgedeki ABD
üslerinin hedef alınabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Tahran
yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor.
Uydu görüntülerinde askeri yığınak
Adli görüntü analisti William Goodhind’in değerlendirmesine göre, ocak ve şubat ayı başına ait uydu fotoğrafları karşılaştırıldığında bölgede ciddi bir askeri yığınak gözlemlendi.
El-Udeyd Üssü’nde şubat başında:
1 adet RC-135 keşif uçağı
,
7 adet C-17 nakliye uçağı
tespit edildi.
Ocak ortasında bu sayıların daha düşük olduğu kaydedildi.
Ürdün ve Suudi Arabistan’da da artış var
Ürdün’deki Muwaffaq Salti Air Base
’te F-15E
ve A-10
saldırı uçaklarının sayısında artış görüldü. Ayrıca EA-18G Growler
elektronik harp uçaklarının da bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi.
Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Air Base
’te ise C-5 Galaxy
ve C-17
nakliye uçakları görüntülendi.
Hint Okyanusu ve Umman’da da yoğunluk
Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde, ocak ayına kıyasla daha fazla askeri uçağın konuşlandırıldığı belirlendi.
Umman’daki Dukhan Air Base çevresinde de uçak sayısında artış yaşandığı bildirildi.