Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/uydu-goruntuleri-ortaya-koydu-abd-uslerinde-alarm-fuzeler-mobilize-edildi-1103427296.html
Uydu görüntüleri ortaya koydu: ABD üslerinde alarm, füzeler mobilize edildi
Uydu görüntüleri ortaya koydu: ABD üslerinde alarm, füzeler mobilize edildi
Sputnik Türkiye
Uydu görüntüleri, İran geriliminin tırmanmasıyla Orta Doğu’daki ABD üslerinde askeri alarm seviyesinin yükseldiğini ortaya koydu. Katar’daki El-Udeyd Üssünde... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T16:29+0300
2026-02-11T16:29+0300
dünya
donald trump
patriot
rc-135
kc-135
washington
abd
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/17/1097262129_0:336:1201:1011_1920x0_80_0_0_8e5c6e42f3f70a461cf25517d3a789c5.png
Son haftalara ait uydu görüntüleri, Orta Doğu’daki ABD askeri üslerinde yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. Görüntülerde, özellikle savunma sistemleri ve hava unsurlarında belirgin bir artış olduğu görüldü.Uzmanlar, bu gelişmenin İran ile artan gerilimle doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.El-Udeyd’de Patriot sistemleri mobilize edildiKatar’daki Al Udeid Air Base’te konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinin, sabit platformlardan alınarak mobil fırlatıcı araçlara yerleştirildiği tespit edildi.Füzelerin M983 HEMTT askeri kamyonlarına monte edilmesi, olası bir saldırı durumunda daha hızlı konuşlanma ve yer değiştirme imkânı sağlıyor.Trump’ın tehditleri sonrası savunma önlemleri arttıABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’a karşı sert askeri adımlar atılabileceğini açıklamıştı.Washington yönetimi, diplomatik temasların sürdüğünü belirtse de, sahadaki askeri hazırlıkların hız kazandığı gözlemleniyor.İran’dan üsler hedef olabilir^uyarısıİran Devrim Muhafızları ise ülkeye yönelik bir saldırı halinde, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.Tahran yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor.Uydu görüntülerinde askeri yığınakAdli görüntü analisti William Goodhind’in değerlendirmesine göre, ocak ve şubat ayı başına ait uydu fotoğrafları karşılaştırıldığında bölgede ciddi bir askeri yığınak gözlemlendi.El-Udeyd Üssü’nde şubat başında:Ocak ortasında bu sayıların daha düşük olduğu kaydedildi.Ürdün ve Suudi Arabistan’da da artış varÜrdün’deki Muwaffaq Salti Air Base’te F-15E ve A-10 saldırı uçaklarının sayısında artış görüldü. Ayrıca EA-18G Growler elektronik harp uçaklarının da bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi.Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Air Base’te ise C-5 Galaxy ve C-17 nakliye uçakları görüntülendi.Hint Okyanusu ve Umman’da da yoğunlukHint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde, ocak ayına kıyasla daha fazla askeri uçağın konuşlandırıldığı belirlendi.Umman’daki Dukhan Air Base çevresinde de uçak sayısında artış yaşandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/trumpin-tehdidi-sonrasi-irandan-kritik-hamle-nukleer-tesislerde-savunma-hatti-guclendirildi-1103427085.html
washington
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/17/1097262129_0:223:1201:1123_1920x0_80_0_0_3f91e0a647851e082982982299f1bb1b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, patriot, rc-135, kc-135, washington, abd, i̇ran, abd
donald trump, patriot, rc-135, kc-135, washington, abd, i̇ran, abd

Uydu görüntüleri ortaya koydu: ABD üslerinde alarm, füzeler mobilize edildi

16:29 11.02.2026
© SputnikABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığı
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© Sputnik
Abone ol
Uydu görüntüleri, İran geriliminin tırmanmasıyla Orta Doğu’daki ABD üslerinde askeri alarm seviyesinin yükseldiğini ortaya koydu. Katar’daki El-Udeyd Üssünde Patriot füzeleri mobil sistemlere taşınırken, bölgedeki uçak ve askeri teçhizat sayısında da dikkat çekici artış tespit edildi.
Son haftalara ait uydu görüntüleri, Orta Doğu’daki ABD askeri üslerinde yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. Görüntülerde, özellikle savunma sistemleri ve hava unsurlarında belirgin bir artış olduğu görüldü.
Uzmanlar, bu gelişmenin İran ile artan gerilimle doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

El-Udeyd’de Patriot sistemleri mobilize edildi

Katar’daki Al Udeid Air Base’te konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinin, sabit platformlardan alınarak mobil fırlatıcı araçlara yerleştirildiği tespit edildi.
Füzelerin M983 HEMTT askeri kamyonlarına monte edilmesi, olası bir saldırı durumunda daha hızlı konuşlanma ve yer değiştirme imkânı sağlıyor.

Trump’ın tehditleri sonrası savunma önlemleri arttı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’a karşı sert askeri adımlar atılabileceğini açıklamıştı.
Washington yönetimi, diplomatik temasların sürdüğünü belirtse de, sahadaki askeri hazırlıkların hız kazandığı gözlemleniyor.

İran’dan üsler hedef olabilir^uyarısı

İran Devrim Muhafızları ise ülkeye yönelik bir saldırı halinde, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Tahran yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor.

Uydu görüntülerinde askeri yığınak

Adli görüntü analisti William Goodhind’in değerlendirmesine göre, ocak ve şubat ayı başına ait uydu fotoğrafları karşılaştırıldığında bölgede ciddi bir askeri yığınak gözlemlendi.
El-Udeyd Üssü’nde şubat başında:
1 adet RC-135 keşif uçağı,
3 adet C-130,
18 adet KC-135 tanker,
7 adet C-17 nakliye uçağı tespit edildi.
Ocak ortasında bu sayıların daha düşük olduğu kaydedildi.

Ürdün ve Suudi Arabistan’da da artış var

Ürdün’deki Muwaffaq Salti Air Base’te F-15E ve A-10 saldırı uçaklarının sayısında artış görüldü. Ayrıca EA-18G Growler elektronik harp uçaklarının da bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi.
Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Air Base’te ise C-5 Galaxy ve C-17 nakliye uçakları görüntülendi.

Hint Okyanusu ve Umman’da da yoğunluk

Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde, ocak ayına kıyasla daha fazla askeri uçağın konuşlandırıldığı belirlendi.
Umman’daki Dukhan Air Base çevresinde de uçak sayısında artış yaşandığı bildirildi.
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
DÜNYA
Trump'ın tehdidi sonrası İran’dan kritik hamle: Nükleer tesislerde savunma hattı güçlendirildi
16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала