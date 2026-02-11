https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/uydu-goruntuleri-ortaya-koydu-abd-uslerinde-alarm-fuzeler-mobilize-edildi-1103427296.html

Uydu görüntüleri ortaya koydu: ABD üslerinde alarm, füzeler mobilize edildi

Uydu görüntüleri ortaya koydu: ABD üslerinde alarm, füzeler mobilize edildi

Sputnik Türkiye

Uydu görüntüleri, İran geriliminin tırmanmasıyla Orta Doğu'daki ABD üslerinde askeri alarm seviyesinin yükseldiğini ortaya koydu. Katar'daki El-Udeyd Üssünde...

Son haftalara ait uydu görüntüleri, Orta Doğu’daki ABD askeri üslerinde yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. Görüntülerde, özellikle savunma sistemleri ve hava unsurlarında belirgin bir artış olduğu görüldü.Uzmanlar, bu gelişmenin İran ile artan gerilimle doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.El-Udeyd’de Patriot sistemleri mobilize edildiKatar’daki Al Udeid Air Base’te konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinin, sabit platformlardan alınarak mobil fırlatıcı araçlara yerleştirildiği tespit edildi.Füzelerin M983 HEMTT askeri kamyonlarına monte edilmesi, olası bir saldırı durumunda daha hızlı konuşlanma ve yer değiştirme imkânı sağlıyor.Trump’ın tehditleri sonrası savunma önlemleri arttıABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Tahran’a karşı sert askeri adımlar atılabileceğini açıklamıştı.Washington yönetimi, diplomatik temasların sürdüğünü belirtse de, sahadaki askeri hazırlıkların hız kazandığı gözlemleniyor.İran’dan üsler hedef olabilir^uyarısıİran Devrim Muhafızları ise ülkeye yönelik bir saldırı halinde, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.Tahran yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını vurguluyor.Uydu görüntülerinde askeri yığınakAdli görüntü analisti William Goodhind’in değerlendirmesine göre, ocak ve şubat ayı başına ait uydu fotoğrafları karşılaştırıldığında bölgede ciddi bir askeri yığınak gözlemlendi.El-Udeyd Üssü’nde şubat başında:Ocak ortasında bu sayıların daha düşük olduğu kaydedildi.Ürdün ve Suudi Arabistan’da da artış varÜrdün’deki Muwaffaq Salti Air Base’te F-15E ve A-10 saldırı uçaklarının sayısında artış görüldü. Ayrıca EA-18G Growler elektronik harp uçaklarının da bölgeye konuşlandırıldığı bildirildi.Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Air Base’te ise C-5 Galaxy ve C-17 nakliye uçakları görüntülendi.Hint Okyanusu ve Umman’da da yoğunlukHint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde, ocak ayına kıyasla daha fazla askeri uçağın konuşlandırıldığı belirlendi.Umman’daki Dukhan Air Base çevresinde de uçak sayısında artış yaşandığı bildirildi.

