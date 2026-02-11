https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/trumpin-tehdidi-sonrasi-irandan-kritik-hamle-nukleer-tesislerde-savunma-hatti-guclendirildi-1103427085.html
Trump'ın tehdidi sonrası İran’dan kritik hamle: Nükleer tesislerde savunma hattı güçlendirildi
Uydu görüntüleri, İran’ın İsfahan’daki yer altı nükleer tesisinde üç tünel girişini toprakla kapattığını ortaya koydu. Uzmanlar, adımın olası hava saldırısı ve... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Washington merkezli Institute for Science and International Security tarafından yayımlanan rapora göre, İran, İsfahan’daki yer altı nükleer tesisinin üç tünel girişini toprakla kapattı.Uzmanlar, bu hamlenin olası bir hava saldırısı ya da özel kuvvet operasyonuna karşı alınmış önleyici bir güvenlik tedbiri olduğunu değerlendirdi.Orta ve güney girişler tamamen kapatıldıRaporda, tesisin orta ve güney yönündeki girişlerinin tamamen toprakla doldurulduğu, kuzeydeki girişin ise ilave savunma önlemleriyle kapatıldığı belirtildi.Uydu görüntülerinde bölgede dikkat çekici bir araç ya da personel hareketliliği tespit edilmediği kaydedildi.Trump’tan 'çok sert adım' mesajıABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin başarısız olması halinde İran’a karşı “çok sert” adımlar atılacağını açıklamıştı.Trump, bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderilebileceği sinyalini de vererek askeri baskıyı artırabileceğinin mesajını vermişti.İran’dan sert karşılık uyarısıİran Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya “ezici ve kararlı” şekilde karşılık verileceğini duyurdu.Tahran yönetimi, savunma kapasitesinin yüksek olduğunu ve olası bir müdahaleye hazırlıklı bulunduğunu vurguladı.Netanyahu’nun Washington temasları dikkat çektiİsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington’da Trump ile bir araya geldi.Netanyahu, İran’la yürütülen müzakerelerin görüşmenin “birinci gündem maddesi” olacağını açıklayarak, Tel Aviv’in süreci yakından takip ettiğini ortaya koydu.Tahran: Nükleer program barışçılİran cephesi ise nükleer programın tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını savunuyor.Yetkililer, yürütülen görüşmelerde yalnızca nükleer faaliyetler ve yaptırımların ele alındığını, askeri boyutun gündemde olmadığını vurguluyor.
