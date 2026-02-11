Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/uc-ilden-egitime-bir-gunluk-ara-karari-1103407188.html
Üç ilden eğitime bir günlük ara kararı
Üç ilden eğitime bir günlük ara kararı
Sputnik Türkiye
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum ve Van'ın 3 ilçesinde ve Ağrı'da ise il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T01:49+0300
2026-02-11T01:51+0300
türki̇ye
ağrı
erzurum
van
okul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102718752_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_a7b917373da58d42f6b38a189e478d13.jpg
Erzurum'un merkez ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada kentte etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü, merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulunuldu.Van'ın 3 ilçesinde eğitime bir gün verildiYine olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.Saray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.Ağrı'da köy okullarında eğitime bir gün ara verildi Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/erzincanda-41-buyuklugunde-deprem-1103406757.html
türki̇ye
ağrı
erzurum
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102718752_155:0:2630:1856_1920x0_80_0_0_0843002ffa7df4d3cb660f660529f081.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ağrı, erzurum, van, okul
ağrı, erzurum, van, okul

Üç ilden eğitime bir günlük ara kararı

01:49 11.02.2026 (güncellendi: 01:51 11.02.2026)
© AA / Hüseyin DemirciKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA / Hüseyin Demirci
Abone ol
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum ve Van'ın 3 ilçesinde ve Ağrı'da ise il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi.
Erzurum'un merkez ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada kentte etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü, merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Van'ın 3 ilçesinde eğitime bir gün verildi

Yine olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Saray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.
Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Ağrı'da köy okullarında eğitime bir gün ara verildi

Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
SON DEPREMLER
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
00:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала