Üç ilden eğitime bir günlük ara kararı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum ve Van'ın 3 ilçesinde ve Ağrı'da ise il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Erzurum'un merkez ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada kentte etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü, merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulunuldu.Van'ın 3 ilçesinde eğitime bir gün verildiYine olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.Saray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.Ağrı'da köy okullarında eğitime bir gün ara verildi Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

