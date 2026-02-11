Türkiye
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD saat 00.38'de Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak kaydedildi. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

00:49 11.02.2026 (güncellendi: 00:50 11.02.2026)
AFAD saat 00.38'de Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak kaydedildi.
