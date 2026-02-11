https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/erzincanda-41-buyuklugunde-deprem-1103406757.html
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD saat 00.38'de Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak kaydedildi. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T00:49+0300
2026-02-11T00:49+0300
2026-02-11T00:50+0300
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
00:49 11.02.2026 (güncellendi: 00:50 11.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
