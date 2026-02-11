https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/trafikte-yeni-donem-telefon-israrina-ehliyete-el-koyma-kazadan-kacana-hapis-cezasi-geliyor-1103409484.html

Trafikte yeni dönem: Telefon ısrarına ehliyete el koyma, kazadan kaçana hapis cezası geliyor

Trafikte yeni dönem: Telefon ısrarına ehliyete el koyma, kazadan kaçana hapis cezası geliyor

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu’nda Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin 6 maddesi daha kabul edildi. Düzenleme; seyir halinde cep telefonu kullanımına... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T08:21+0300

2026-02-11T08:21+0300

2026-02-11T08:21+0300

türki̇ye

trafik

trafik cezası

trafik cezaları

tbmm

jandarma genel komutanlığı

emniyet genel müdürlüğü (egm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098875086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e95dbd7965bb56e2d802dbf226afe7f5.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.Kabul edilen maddelere göre, araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Belirlenen şartlara uymayan cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.Seyir halinde cep telefonu: 5 bin lira, tekrarında 20 bine kadar ve ehliyete el koymaSeyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci ihlalde 10 bin lira, 3 veya daha fazla ihlalde ise her seferinde 20 bin lira ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.Emniyet kemeri ve koruyucu sistemlerde yeni zorunlulukAraçların sürülmesi sırasında sürücülerin ve yolcuların güvenliği için emniyet kemeri, koruma başlığı, koruma gözlüğü, çocuk bağlama sistemi ve yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemlerin usulüne uygun olarak kullanılması zorunlu hale getirilecek. Bu sistemleri usulüne uygun kullanmayanlar, koruyucu sistem kullanmamış sayılacak.Koruyucu sistemlerin nitelik ve nicelikleri ile hangi araçlarda, hangi tarihten itibaren ve hangi şartlarda bulundurulacağı ve kullanılacağı yönetmelikte belirlenecek.Kemer takmayana 2 bin 500 lira, sık tekrarda ehliyete el koymaYönetmelikte cins ve sınıfları belirtilen araçlarda seyahat eden yolcuların, araç hareket etmeden önce ve seyahat sırasında emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyarılmaları zorunlu olacak. Emniyet kemerini usulüne uygun kullanmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.Sürücülerin son ihlali gerçekleştirdiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın 4 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.Kask ve gözlük takmayana 2 bin 500 lira, tekrarında 10 bine kadarAraçların sürülmesi sırasında koruma başlığı ve koruma gözlüğünü usulüne uygun takmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira ceza uygulanacak. 1 yıl içinde ikinci ihlalde 5 bin lira, üçüncü ve daha fazla ihlalde ise her seferinde 10 bin lira idari para cezası kesilecek.Yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemleri usulüne uygun kullanmayanlara ve yolcuları kemer konusunda uyarmayanlara 1000 lira idari para cezası uygulanacak. Koruyucu sistemler nedeniyle işlem yapılan araçlarda, gerekli sistemler takılmadan/kullanılmadan aracın kara yolunda seyrine izin verilmeyecek.15 yaş altı çocuk için yükümlülük: 5 bin lira cezaSürücüler, 15 yaşını doldurmamış çocukların emniyet kemeri, koruma başlığı, koruma gözlüğü, çocuk bağlama sistemi ve diğer koruyucu sistemleri usulüne uygun kullanmalarını sağlamak zorunda olacak. Bu şart sağlanmadan seyahatine izin veren araç sürücüsüne 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecekDüzenlemeyle, anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya kaza yerindeki durumu değiştirmeme koşuluna uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek.Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Olay yerinden ayrılan sürücülerin sürücü belgesi ilgili görevlilerce 2 yıl süreyle geri alınacak. İade için idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.Skuter ve motorsuz taşıtlarda sorumluluk ve uygulama takvimiMotorsuz taşıt ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.Tutanaklarda personel numarası kullanılacakYazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında, yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü birimlerinde görevli yetkili personelce tutanak düzenlenecek. İdari para cezası karar tutanakları ile diğer tutanaklarda görevli personelin açık kimliği yerine personel tanıtım numarası yazılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/besiktasta-direksiyon-basinda-dans-eden-kadin-surucu-gozaltina-alindi-1103407520.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trafik, trafik cezası, trafik cezaları, tbmm, jandarma genel komutanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm)