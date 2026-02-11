https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/besiktasta-direksiyon-basinda-dans-eden-kadin-surucu-gozaltina-alindi-1103407520.html

Beşiktaş'ta direksiyon başında dans eden kadın sürücü gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş'ta aracını yolun ortasında durdurup dans eden kadın sürücü gözaltına alındı. Sürücünün, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta Cevdet Paşa Caddesi'nde bir kişinin otomobilini yolun ortasına çekerek trafik akışını engellediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri otomobil içerisinde dans eden, ruj süren ve kornaya basan kadını gözaltına aldı.Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'duraklamanın yasak olduğu yerde durmak', 'saygısız araç sürmek', 'trafik işaret ve kurallarına uymamak', 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' maddelerince idari para cezası uygulandı.Şüpheli hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.Sürücünün, kan örneğinin alınmasının ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

