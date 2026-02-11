Türkiye
Beşiktaş'ta direksiyon başında dans eden kadın sürücü gozaltına alındı
Beşiktaş'ta direksiyon başında dans eden kadın sürücü gözaltına alındı
İstanbul Beşiktaş'ta aracını yolun ortasında durdurup dans eden kadın sürücü gözaltına alındı. Sürücünün, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk... 11.02.2026
Beşiktaş'ta Cevdet Paşa Caddesi'nde bir kişinin otomobilini yolun ortasına çekerek trafik akışını engellediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri otomobil içerisinde dans eden, ruj süren ve kornaya basan kadını gözaltına aldı.Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'duraklamanın yasak olduğu yerde durmak', 'saygısız araç sürmek', 'trafik işaret ve kurallarına uymamak', 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' maddelerince idari para cezası uygulandı.Şüpheli hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.Sürücünün, kan örneğinin alınmasının ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta direksiyon başında dans eden kadın sürücü gözaltına alındı

03:46 11.02.2026
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA / Alperen Baran Metecan
İstanbul Beşiktaş'ta aracını yolun ortasında durdurup dans eden kadın sürücü gözaltına alındı. Sürücünün, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta Cevdet Paşa Caddesi'nde bir kişinin otomobilini yolun ortasına çekerek trafik akışını engellediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri otomobil içerisinde dans eden, ruj süren ve kornaya basan kadını gözaltına aldı.
Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'duraklamanın yasak olduğu yerde durmak', 'saygısız araç sürmek', 'trafik işaret ve kurallarına uymamak', 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' maddelerince idari para cezası uygulandı.
Şüpheli hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Sürücünün, kan örneğinin alınmasının ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
TÜRKİYE
Dört ilden eğitime bir günlük ara kararı
01:49
