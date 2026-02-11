https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/besiktasta-direksiyon-basinda-dans-eden-kadin-surucu-gozaltina-alindi-1103407520.html
Beşiktaş'ta direksiyon başında dans eden kadın sürücü gözaltına alındı
Beşiktaş'ta Cevdet Paşa Caddesi'nde bir kişinin otomobilini yolun ortasına çekerek trafik akışını engellediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri otomobil içerisinde dans eden, ruj süren ve kornaya basan kadını gözaltına aldı.
Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'duraklamanın yasak olduğu yerde durmak', 'saygısız araç sürmek', 'trafik işaret ve kurallarına uymamak', 'sürücü belgesini yanında bulundurmamak' maddelerince idari para cezası uygulandı.
Şüpheli hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Sürücünün, kan örneğinin alınmasının ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.