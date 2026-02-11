https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/resmi-gazetede-yayimlandi-adalet-bakani-ve-icisleri-bakani-degisti-1103406294.html
Resmi gazetede yayımlandı: Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla kabinede değişikliğe gidildi. Görevden affını isteyen Yılmaz Tunç’tan boşalan Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek, Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na ise Mustafa Çiftçi atandı. Atamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104 ve 106’ncı maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.Ali Yerlikaya'dan ilk açıklamaSosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Yerlikaya, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun'' dedi.Yılmaz Tunç'tan ilk açıklamaYılmaz Tunç ise ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. 23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum'' paylaşımında bulundu.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla kabinede değişikliğe gidildi.
Görevden affını isteyen Yılmaz Tunç’tan boşalan Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek, Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na ise Mustafa Çiftçi atandı.
Atamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104 ve 106’ncı maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Yerlikaya, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun'' dedi.
Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama
Yılmaz Tunç ise ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. 23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum'' paylaşımında bulundu.