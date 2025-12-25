https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/bassavci-akin-gurlek-operasyonlar-saticilar-uzerine-yogunlasacak-1102214017.html
Başsavcı Akın Gürlek: Operasyonlar satıcılar üzerine yoğunlaşacak
Başsavcı Akın Gürlek: Operasyonlar satıcılar üzerine yoğunlaşacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, "daha büyük isimler var" gibi iddialara itibar edilmemesini... 25.12.2025
Ünlülere ve sosyal medya fenomenlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.Uyuşturucu soruşturması ne aşamada?Soruşturma kapsamında birçok ünlü isimden uyuşturucu testi için kan ve saç örnekleri alındı, bazıları ise tutuklandı.Soruşturma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Yeni isimler olacak mı?Gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na konuşan Gürlek, soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi. "Yeni isimler olacak mı, soruşturma büyüyecek mi?" sorusuna da yanıt veren Gürlek, "Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak.” dedi.Sosyal medyada "Sadettin Saran'dan daha büyük isimler var." iddialarına ilişkin ise Gürlek, “Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor.” dedi.Gürlek, soruşturmanın genişlemesinde etkin pişmanlıktan yararlananların da etkisi olduğunu dile getirdi.
