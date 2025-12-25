Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/bassavci-akin-gurlek-operasyonlar-saticilar-uzerine-yogunlasacak-1102214017.html
Başsavcı Akın Gürlek: Operasyonlar satıcılar üzerine yoğunlaşacak
Başsavcı Akın Gürlek: Operasyonlar satıcılar üzerine yoğunlaşacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, "daha büyük isimler var" gibi iddialara itibar edilmemesini... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T13:06+0300
2025-12-25T13:06+0300
türki̇ye
akın gürlek
sadettin saran
i̇stanbul
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099007078_0:0:575:324_1920x0_80_0_0_7235e931fe45634fbdba0fe6c5ca7508.jpg
Ünlülere ve sosyal medya fenomenlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.Uyuşturucu soruşturması ne aşamada?Soruşturma kapsamında birçok ünlü isimden uyuşturucu testi için kan ve saç örnekleri alındı, bazıları ise tutuklandı.Soruşturma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Yeni isimler olacak mı?Gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na konuşan Gürlek, soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi. "Yeni isimler olacak mı, soruşturma büyüyecek mi?" sorusuna da yanıt veren Gürlek, "Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak.” dedi.Sosyal medyada "Sadettin Saran'dan daha büyük isimler var." iddialarına ilişkin ise Gürlek, “Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor.” dedi.Gürlek, soruşturmanın genişlemesinde etkin pişmanlıktan yararlananların da etkisi olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/sadettin-saran-icin-adli-kontrol-talebi-1102214233.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099007078_0:0:575:432_1920x0_80_0_0_bb38f82e1f95bfbde1003215119b436a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
başsavcı akın gürlek, uyuşturucu operasyonları, uyuşturucu operasyonları ünlüler
başsavcı akın gürlek, uyuşturucu operasyonları, uyuşturucu operasyonları ünlüler

Başsavcı Akın Gürlek: Operasyonlar satıcılar üzerine yoğunlaşacak

13:06 25.12.2025
akın gürlek
akın gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, "daha büyük isimler var" gibi iddialara itibar edilmemesini, operasyonların satıcılara yönelik süreceğini söyledi.
Ünlülere ve sosyal medya fenomenlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Uyuşturucu soruşturması ne aşamada?

Soruşturma kapsamında birçok ünlü isimden uyuşturucu testi için kan ve saç örnekleri alındı, bazıları ise tutuklandı.
Soruşturma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni isimler olacak mı?

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na konuşan Gürlek, soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi. "Yeni isimler olacak mı, soruşturma büyüyecek mi?" sorusuna da yanıt veren Gürlek, "Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak.” dedi.
Sosyal medyada "Sadettin Saran'dan daha büyük isimler var." iddialarına ilişkin ise Gürlek, “Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor.” dedi.
Gürlek, soruşturmanın genişlemesinde etkin pişmanlıktan yararlananların da etkisi olduğunu dile getirdi.
Sadettin Saran'dan Kutlualp'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
Sadettin Saran için adli kontrol talebi
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала