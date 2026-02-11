https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/orbandan-abnin-ukraynayi-kismen-katma-planina-kinama-macaristana-savas-ilani-1103416169.html
Orban’dan AB’nin Ukrayna’yı kısmen katma planına kınama: ‘Macaristan’a savaş ilanı’
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Budapeşte'nin vetosunu aşarak Ukrayna'yı 2027'de kısmen birliğe kabul etme planını, ülkesine karşı savaş... 11.02.2026
12:01 11.02.2026 (güncellendi: 12:03 11.02.2026)
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Budapeşte’nin vetosunu aşarak Ukrayna'yı 2027'de kısmen birliğe kabul etme planını, ülkesine karşı savaş ilanı olarak nitelendirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X paylaşımında, AB’nin Ukrayna’ya 2027’de kısmi üyelik sunan 5 maddelik bir plan üzerinde çalıştığı haberini değerlendirdi.
Orban, “Bu yeni plan, Macaristan'a açık bir savaş ilanı. Macar halkının kararını görmezden geliyorlar ve Macar hükümetini her ne pahasına olursa olsun devirmeye kararlılar. Tisza Partisi'nin iktidara gelmesini istiyorlar çünkü o zaman veto hakkı, direniş ve çatışmadan uzak durma seçeneği kalmayacak” diye yazdı.
Macar lider, mevcut iktidar partisi Fidesz’in seçimleri kazanması durumunda, bunu önleme olasılığının devam edeceğini kaydetti.
Daha önce Politico gazetesi, AB’nin üzerinde çalıştığı planın, Orban'ın Nisan seçimlerini kaybedebileceği beklentisiyle Macaristan'ın vetosunun aşılmasını içerdiğini bildirmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i, Macaristan’daki seçim kampanyasına müdahale etmekle suçlamıştı. Szijjarto, Ukrayna liderinin amacının, Nisan’daki seçimleri muhalefetin kazanmasını, yeni hükümetin Macarların parasını yolsuzluk bataklığındaki Kiev rejimine göndermesini ve Ukrayna’nın AB üyelik sürecini hızlandırmasını sağlamak olduğunu belirtmişti.
Orban da Ukrayna istihbaratının AB’nin desteğiyle, Budapeşte’nin siyasetini etkilemek amacıyla sürekli olarak Macaristan'da faaliyet gösterdiğini ve her iki gücün de ülkede iktidar değişikliğine ilgi duyduğunu açıklamıştı.