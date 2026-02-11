https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/lavrovun-ukrayna-aciklamalari-abdde-buyuk-yanki-uyandirdi-1103411847.html

Lavrov'un Ukrayna açıklamaları ABD'de büyük yankı uyandırdı

Sputnik Türkiye

ABD’li askeri uzman Davis, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Batı'nın Ukrayna çatışmasını tırmandırmaya devam etmek istediği yönündeki açıklamasını doğru... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, Youtube’daki Rachel Blevins kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmaya devam ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Batı ülkelerinin tam tersini yaptığını kaydeden Davis, “Onlar, gerilimi azaltmak istediklerini göstermiyor, aksine gerilimi devam ettirmek istediklerini gösteriyorlar” ifadesini kullandı.Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Ukrayna parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev rejimine kapsamlı askeri destek sözü verdiğini anımsatan uzman, “Diplomatik bir çözüm düşündüğünü sanmıyorum. Daha ziyade, savaşı sürdürmek için gerçekleri görmezden gelmeye devam ediyor” dedi.Batı liderlerinin hâlâ Rusya'nın yenilmesi gibi bir mucize beklediğini ve çatışmayı sona erdirmek için hiçbir planlarının olmadığını dile getiren Davis, “Daha fazla Ukraynalının ölümüne yol açacak bir yolu izlemek akıl dışı, mantıksız ve her şeyden önemlisi ahlaksızca” diye ekledi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalı ​​politikacıların hâlâ Rusya'yı yenmek istediğini, ancak şimdi biraz sakinleştiklerini söylemişti.

