Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lavrov'un Ukrayna açıklamaları ABD'de büyük yankı uyandırdı
Lavrov'un Ukrayna açıklamaları ABD'de büyük yankı uyandırdı
ABD'li askeri uzman Davis, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Batı'nın Ukrayna çatışmasını tırmandırmaya devam etmek istediği yönündeki açıklamasını doğru... 11.02.2026
Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, Youtube’daki Rachel Blevins kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmaya devam ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Batı ülkelerinin tam tersini yaptığını kaydeden Davis, “Onlar, gerilimi azaltmak istediklerini göstermiyor, aksine gerilimi devam ettirmek istediklerini gösteriyorlar” ifadesini kullandı.Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Ukrayna parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev rejimine kapsamlı askeri destek sözü verdiğini anımsatan uzman, “Diplomatik bir çözüm düşündüğünü sanmıyorum. Daha ziyade, savaşı sürdürmek için gerçekleri görmezden gelmeye devam ediyor” dedi.Batı liderlerinin hâlâ Rusya'nın yenilmesi gibi bir mucize beklediğini ve çatışmayı sona erdirmek için hiçbir planlarının olmadığını dile getiren Davis, “Daha fazla Ukraynalının ölümüne yol açacak bir yolu izlemek akıl dışı, mantıksız ve her şeyden önemlisi ahlaksızca” diye ekledi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalı ​​politikacıların hâlâ Rusya'yı yenmek istediğini, ancak şimdi biraz sakinleştiklerini söylemişti.
Lavrov'un Ukrayna açıklamaları ABD'de büyük yankı uyandırdı

10:05 11.02.2026
ABD’li askeri uzman Davis, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Batı'nın Ukrayna çatışmasını tırmandırmaya devam etmek istediği yönündeki açıklamasını doğru olduğunu belirtti.
Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, Youtube’daki Rachel Blevins kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmaya devam ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Batı ülkelerinin tam tersini yaptığını kaydeden Davis, “Onlar, gerilimi azaltmak istediklerini göstermiyor, aksine gerilimi devam ettirmek istediklerini gösteriyorlar” ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Ukrayna parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev rejimine kapsamlı askeri destek sözü verdiğini anımsatan uzman, “Diplomatik bir çözüm düşündüğünü sanmıyorum. Daha ziyade, savaşı sürdürmek için gerçekleri görmezden gelmeye devam ediyor” dedi.
Batı liderlerinin hâlâ Rusya'nın yenilmesi gibi bir mucize beklediğini ve çatışmayı sona erdirmek için hiçbir planlarının olmadığını dile getiren Davis, “Daha fazla Ukraynalının ölümüne yol açacak bir yolu izlemek akıl dışı, mantıksız ve her şeyden önemlisi ahlaksızca” diye ekledi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalı ​​politikacıların hâlâ Rusya'yı yenmek istediğini, ancak şimdi biraz sakinleştiklerini söylemişti.
