https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/lavrovun-ukrayna-aciklamalari-abdde-buyuk-yanki-uyandirdi-1103411847.html
Lavrov'un Ukrayna açıklamaları ABD'de büyük yankı uyandırdı
Lavrov'un Ukrayna açıklamaları ABD'de büyük yankı uyandırdı
Sputnik Türkiye
ABD’li askeri uzman Davis, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Batı'nın Ukrayna çatışmasını tırmandırmaya devam etmek istediği yönündeki açıklamasını doğru... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T10:05+0300
2026-02-11T10:05+0300
2026-02-11T10:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
daniel davis
rusya
sergey lavrov
ukrayna
batı
nato
mark rutte
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104239/85/1042398576_0:5:3073:1733_1920x0_80_0_0_0c2a584e17c9c86c11809121f0439655.jpg
Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, Youtube’daki Rachel Blevins kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmaya devam ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Batı ülkelerinin tam tersini yaptığını kaydeden Davis, “Onlar, gerilimi azaltmak istediklerini göstermiyor, aksine gerilimi devam ettirmek istediklerini gösteriyorlar” ifadesini kullandı.Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Ukrayna parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev rejimine kapsamlı askeri destek sözü verdiğini anımsatan uzman, “Diplomatik bir çözüm düşündüğünü sanmıyorum. Daha ziyade, savaşı sürdürmek için gerçekleri görmezden gelmeye devam ediyor” dedi.Batı liderlerinin hâlâ Rusya'nın yenilmesi gibi bir mucize beklediğini ve çatışmayı sona erdirmek için hiçbir planlarının olmadığını dile getiren Davis, “Daha fazla Ukraynalının ölümüne yol açacak bir yolu izlemek akıl dışı, mantıksız ve her şeyden önemlisi ahlaksızca” diye ekledi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalı politikacıların hâlâ Rusya'yı yenmek istediğini, ancak şimdi biraz sakinleştiklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/lavrov-macron-minsk-anlasmasi-sorumlulugundan-kacamayacak-1103410552.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104239/85/1042398576_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_0071d44cd44a37f24044bbf2060dde9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, daniel davis, rusya, sergey lavrov, ukrayna, batı, nato, mark rutte
abd, daniel davis, rusya, sergey lavrov, ukrayna, batı, nato, mark rutte
Lavrov'un Ukrayna açıklamaları ABD'de büyük yankı uyandırdı
10:05 11.02.2026 (güncellendi: 10:10 11.02.2026)
ABD’li askeri uzman Davis, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Batı'nın Ukrayna çatışmasını tırmandırmaya devam etmek istediği yönündeki açıklamasını doğru olduğunu belirtti.
Eski ABD Ordusu Albayı Daniel Davis, Youtube’daki Rachel Blevins kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmaya devam ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Batı ülkelerinin tam tersini yaptığını kaydeden Davis, “Onlar, gerilimi azaltmak istediklerini göstermiyor, aksine gerilimi devam ettirmek istediklerini gösteriyorlar” ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Ukrayna parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kiev rejimine kapsamlı askeri destek sözü verdiğini anımsatan uzman, “Diplomatik bir çözüm düşündüğünü sanmıyorum. Daha ziyade, savaşı sürdürmek için gerçekleri görmezden gelmeye devam ediyor” dedi.
Batı liderlerinin hâlâ Rusya'nın yenilmesi gibi bir mucize beklediğini ve çatışmayı sona erdirmek için hiçbir planlarının olmadığını dile getiren Davis, “Daha fazla Ukraynalının ölümüne yol açacak bir yolu izlemek akıl dışı, mantıksız ve her şeyden önemlisi ahlaksızca” diye ekledi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupalı politikacıların hâlâ Rusya'yı yenmek istediğini, ancak şimdi biraz sakinleştiklerini söylemişti.