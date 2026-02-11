Türkiye
Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'na katılım belgesini imzaladı
Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'na katılım belgesini imzaladı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Washington'daki Blair House'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir araya geldi ve İsrail'in Gazze Barış Kurulu'na... 11.02.2026
Netanyahu'nun heyetlerarası toplantılar sonrası Gazze Barış Kutulu'na katılım belgesi imzaladığı görüntüler İsrail basınına yansıdı. İsrail Başbakanı, imzanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Oval Ofis'e gitti. Toplantı, basına kapalı sürüyor.
abd, marco rubio, i̇srail, gazze barış kurulu
19:04 11.02.2026 (güncellendi: 19:22 11.02.2026)
© Fotoğraf : ABD Dışişleri Bakanlığıİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© Fotoğraf : ABD Dışişleri Bakanlığı
Ayrıntılar geliyor
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Washington’daki Blair House’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir araya geldi ve İsrail’in Gazze Barış Kurulu’na katılım belgesini imzaladı. Netanyahu ardından Trump ile görüşmeye geçti.
Netanyahu'nun heyetlerarası toplantılar sonrası Gazze Barış Kutulu'na katılım belgesi imzaladığı görüntüler İsrail basınına yansıdı.
İsrail Başbakanı, imzanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Oval Ofis'e gitti. Toplantı, basına kapalı sürüyor.
