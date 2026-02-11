https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/netanyahu-gazze-baris-kuruluna-katilim-belgesini-imzaladi-1103433710.html
Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'na katılım belgesini imzaladı
Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'na katılım belgesini imzaladı
11.02.2026
Netanyahu'nun heyetlerarası toplantılar sonrası Gazze Barış Kutulu'na katılım belgesi imzaladığı görüntüler İsrail basınına yansıdı. İsrail Başbakanı, imzanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Oval Ofis'e gitti. Toplantı, basına kapalı sürüyor.
i̇srail
Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'na katılım belgesini imzaladı
19:04 11.02.2026 (güncellendi: 19:22 11.02.2026)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Washington’daki Blair House’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir araya geldi ve İsrail’in Gazze Barış Kurulu’na katılım belgesini imzaladı. Netanyahu ardından Trump ile görüşmeye geçti.
Netanyahu'nun heyetlerarası toplantılar sonrası Gazze Barış Kutulu'na katılım belgesi imzaladığı görüntüler İsrail basınına yansıdı.
İsrail Başbakanı, imzanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Oval Ofis'e gitti. Toplantı, basına kapalı sürüyor.