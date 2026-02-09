Lavrov: Gazze Barış Kurulu, Filistin-İsrail çatışmasının temel nedenlerini dikkate almalı
13:31 09.02.2026 (güncellendi: 13:32 09.02.2026)
© Sputnik / Alexey Maishev / Multimedya arşivine gidinRussian Foreign Minister Sergey Lavrov at the 15th Middle East Conference on the sidelines of the Valdai International Discussion Club
© Sputnik / Alexey Maishev/
Valday Kulübü'nün Ortadoğu konferansında konuşan Lavrov, Gazze Barış Kurulu'na çağrıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın gelecekte Ortadoğu'da sükunetin sağlanmasının beklenmediğini belirtti.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 15.'sini düzenlediği Ortadoğu konferansında konuşan Lavrov, "Ne yazık ki, şu aşamada, hepimizin bildiği sayısız girişime rağmen, bu bölgedeki [Ortadoğu'daki] durumun yakın zamanda sakinleşeceğini düşünmüyorum" dedi
Rusya Dışişleri Bakanı, Gazze Barış Kurulu'na Filistin-İsrail çatışmasının altında yatan nedenleri dikkate alma çağrısı yaptı.
Rusya'nın İran etrafındaki durumu yakından takip ettiğini de kaydeden Lavrov, Umman'ın arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
