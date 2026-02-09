Türkiye
Lavrov: Gazze Barış Kurulu, Filistin-İsrail çatışmasının temel nedenlerini dikkate almalı
Lavrov: Gazze Barış Kurulu, Filistin-İsrail çatışmasının temel nedenlerini dikkate almalı
Valday Kulübü'nün Ortadoğu konferansında konuşan Lavrov, Gazze Barış Kurulu'na çağrıda bulundu. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın gelecekte Ortadoğu'da sükunetin sağlanmasının beklenmediğini belirtti.Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 15.'sini düzenlediği Ortadoğu konferansında konuşan Lavrov, "Ne yazık ki, şu aşamada, hepimizin bildiği sayısız girişime rağmen, bu bölgedeki [Ortadoğu'daki] durumun yakın zamanda sakinleşeceğini düşünmüyorum" dediRusya Dışişleri Bakanı, Gazze Barış Kurulu'na Filistin-İsrail çatışmasının altında yatan nedenleri dikkate alma çağrısı yaptı.Rusya'nın İran etrafındaki durumu yakından takip ettiğini de kaydeden Lavrov, Umman'ın arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Lavrov: Gazze Barış Kurulu, Filistin-İsrail çatışmasının temel nedenlerini dikkate almalı

13:31 09.02.2026 (güncellendi: 13:32 09.02.2026)
© Sputnik / Alexey Maishev
Valday Kulübü'nün Ortadoğu konferansında konuşan Lavrov, Gazze Barış Kurulu'na çağrıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın gelecekte Ortadoğu'da sükunetin sağlanmasının beklenmediğini belirtti.

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 15.'sini düzenlediği Ortadoğu konferansında konuşan Lavrov, "Ne yazık ki, şu aşamada, hepimizin bildiği sayısız girişime rağmen, bu bölgedeki [Ortadoğu'daki] durumun yakın zamanda sakinleşeceğini düşünmüyorum" dedi

Rusya Dışişleri Bakanı, Gazze Barış Kurulu'na Filistin-İsrail çatışmasının altında yatan nedenleri dikkate alma çağrısı yaptı.

Rusya'nın İran etrafındaki durumu yakından takip ettiğini de kaydeden Lavrov, Umman'ın arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
