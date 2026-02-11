https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/isvec-basbakani-kristerssondan-secim-hamlesi-bira-sohbeti-yetmeyebilir-1103417950.html

İsveç Başbakanı Kristersson’dan seçim hamlesi: 'Bira sohbeti yetmeyebilir'

İsveç Başbakanı Kristersson’dan seçim hamlesi: 'Bira sohbeti yetmeyebilir'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, seçmenlerden gelen soruları yanıtladığı haftalık podcast yayını başlattı. Ancak uzmanlara göre bu iletişim hamlesi seçim sonuçlarını değiştirmeye yetmeyebilir. Detaylar haberde...

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde seçmenle doğrudan temas kurmak amacıyla haftalık bir podcast yayını başlattı. Spotify ve YouTube’da yayınlanan Ring statsministern! ‘Başbakanı ara’ adlı programda Kristersson, vatandaşlardan gelen sesli mesaj ve telefon çağrılarını yanıtlıyor.Programın ilk bölümlerinde seçmenlerden gelen soruların oldukça farklı başlıklara yayıldığı görülüyor. Bir dinleyici telesekretere bıraktığı mesajda, “Cumartesi gecesi kaç bira içiyorsunuz?” diye sorarken, bir başka katılımcı ise İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson ile dost olup olmadığını soruyor.Yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarında Kristersson’un tablosunun çok güçlü görünmemesi üzerine, Ilımlılar Partisi bu formatı seçmenle doğrudan hat kurma girişimi olarak tanımlıyor. Parti, programın amacını “gerçek, meraklı ve doğrudan bir konuşma ortamı” oluşturmak diye açıklıyor.‘Sohbet havası’ çabasıProgramda kadınlara yönelik şiddet, çocuk yaşta suçlular için hapis uygulaması ve kamu güvenliği gibi zor başlıklar da gündeme geliyor. Kristersson, sorulara resmi söylemden uzak, daha sohbet havasında yanıt vermeye çalışıyor. Bira sorusuna gülerek, “Hayatın önemli sorularından biri” diye karşılık veren başbakan, düzenli bira içicisi olmadığını, içerse de “muhtemelen bir, belki iki” bira tüketeceğini söylüyor ve özellikle IPA türünü tercih ettiğini belirtiyor.‘Bira sohbeti yetmeyebilir’Sveriges Radio’da yayınlanan Det politiska spelet podcastinin sunucusu Parisa Höglund, “Kristersson güven anketlerinde zorlanıyor. Popülist bira sohbeti bunu değiştirmeye yetmeyebilir” değerlendirmesini yaptı. Höglund’a göre İsveç Demokratları, hukuk, adalet ve göç gibi başlıklarda seçmenin gözünde Ilımlılar Partisi’nin önüne geçmiş durumda.Höglund ayrıca programın daha hızlı tempolu ve dostça bir format sunduğunu, ancak özünde aynı politik mesajların yeni bir sunum biçimi olduğunu belirtiyor. Ona göre bu model, gazetecilerden gelebilecek zor sorulardan kaçınma imkânı da sağlıyor. “YouTube görüntülerinde mum ışığı ve rahat koltukta oturan bir başbakan görüyorsunuz. Bu farklı bir yüz izlenimi yaratıyor ama sonuçta her şey sonbahardaki seçim öncesi anlatıyı kontrol etmek için kurgulanmış.”Sveriges Radio Ekot siyasi yorumcusu Fredrik Furtenbach ise podcastin etkisi konusunda şüpheli: “Bunun belirleyici bir anlam taşıyacağını sanmıyorum. Parti iletişimi genelde sıkıcı bulunuyor ve büyük ihtimalle zaten Kristersson’u seven kitleye ulaşacak.”

