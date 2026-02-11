Türkiye
İngiliz ordusu tarafından Afrika'dan çalınan 100'den fazla eser, Nijerya'ya iade edildi
İngiliz ordusu tarafından Afrika’dan çalınan 100'den fazla eser, Nijerya'ya iade edildi
19. yüzyılın sonlarında İngiliz ordusu tarafından Afrika'dan çalınan ve Cambridge Üniversitesi'nde bulunan 100'den fazla eserin mülkiyeti resmen Nijerya'ya devredildi.
İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi ve Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu (NCMM), 116 eserin ait oldukları ülkeye iade edileceğini duyurdu.Üniversitenin açıklamasına göre, "Benin Bronzları" olarak bilinen bu eserler, 1897'de Benin şehrinin işgali sırasında İngiliz silahlı kuvvetleri tarafından ele geçirildi.Hem Cambridge hem de Nijerya yetkilileri, eserlerin çoğunun fiziksel olarak iadesine yönelik planlamanın devam ettiğini ve yıl sonundan önce gerçekleşebileceğini duyurdu.Eserler şu anda Cambridge'deki üniversitenin Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde (MAA) muhafaza edildiği ifade edildi."Benin Bronzları" terimi, 15. ve 19. yüzyıllar arasında yapılmış ve 1897'de İngiliz birlikleri tarafından günümüzde Nijerya'nın Edo Eyaleti'nde bulunan Benin Krallığı'ndan ele geçirilen binlerce metal heykel, levha ve oyma eser için kullanılıyor. İşçilikleriyle büyük beğeni toplayan eserler, bölge halkı için derin bir manevi ve tarihi öneme sahip olarak kabul ediliyor.Cambridge Üniversitesi, 116 eserin iade edileceğini, ancak 17 eserin ilk etapta üç yıl boyunca MAA'da sergilenmek üzere ödünç olarak kalacağını ve müze ziyaretçileri, öğrenciler ve araştırmacılar tarafından erişilebileceğini belirtti.
11:35 11.02.2026
© Fotoğraf : Courtesy of MAA, University of Cambridge
19. yüzyılın sonlarında İngiliz ordusu tarafından Afrika'dan çalınan ve Cambridge Üniversitesi'nde bulunan 100'den fazla eserin mülkiyeti resmen Nijerya'ya devredildi.
İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi ve Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu (NCMM), 116 eserin ait oldukları ülkeye iade edileceğini duyurdu.
Üniversitenin açıklamasına göre, "Benin Bronzları" olarak bilinen bu eserler, 1897'de Benin şehrinin işgali sırasında İngiliz silahlı kuvvetleri tarafından ele geçirildi.
Hem Cambridge hem de Nijerya yetkilileri, eserlerin çoğunun fiziksel olarak iadesine yönelik planlamanın devam ettiğini ve yıl sonundan önce gerçekleşebileceğini duyurdu.
Eserler şu anda Cambridge'deki üniversitenin Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde (MAA) muhafaza edildiği ifade edildi.
"Benin Bronzları" terimi, 15. ve 19. yüzyıllar arasında yapılmış ve 1897'de İngiliz birlikleri tarafından günümüzde Nijerya'nın Edo Eyaleti'nde bulunan Benin Krallığı'ndan ele geçirilen binlerce metal heykel, levha ve oyma eser için kullanılıyor.
İşçilikleriyle büyük beğeni toplayan eserler, bölge halkı için derin bir manevi ve tarihi öneme sahip olarak kabul ediliyor.
Cambridge Üniversitesi, 116 eserin iade edileceğini, ancak 17 eserin ilk etapta üç yıl boyunca MAA'da sergilenmek üzere ödünç olarak kalacağını ve müze ziyaretçileri, öğrenciler ve araştırmacılar tarafından erişilebileceğini belirtti.
