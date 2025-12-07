Türkiye
Louvre Müzesi’nde ikinci skandal: Yüzlerce eser zarar gördü
dünya
louvre müzesi
kitap
el yazması kitap
su
su kesintisi
Louvre Müzesi Başkan Yardımcısı Francis Steinbock, 26 Kasım’da fark edilen su sızıntı nedeniyle 300 ila 400 eserin tahrip olduğunu duyurdu.Başkan Yardımcısı Steinbock, kitapların araştırmacıların kullandığı Mısır bilim dergileri ve bilimsel dokümanlar olduğunu açıkladı. 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başlarına ait bu materyallerin önemli olduğu ancak benzersiz olmadığı belirtildi.Sızıntının, ısıtma ve havalandırma sistemindeki bir vananın yanlışlıkla açılmasıyla oluştuğu, suyun kitapların bulunduğu Mollien kanadının tavanından aktığı tespit edildi. Aylar önce devre dışı bırakılan ve tamamen eskimiş olduğu belirtilen sistemin 2026 yılı sonbaharında yenilenmesi planlanıyor.Hasar gören eserlerin kurutulup restore edildikten sonra yeniden raflara yerleştirileceği bildirildi. Öte yandan müzede ekim ayında yaşanan milyonlarca dolarlık mücevher hırsızlığının soruşturması halen devam ediyor.
Louvre Müzesi’nde ikinci skandal: Yüzlerce eser zarar gördü

21:28 07.12.2025 (güncellendi: 21:29 07.12.2025)
Paris’teki Louvre Müzesi, kasım ayı sonunda meydana gelen su sızıntısı nedeniyle Mısır Eserleri Bölümü’nde yüzlerce çalışmanın hasar gördüğünü bildirdi. Olay, müzede ekim ayında yaşanan milyonlarca dolarlık mücevher hırsızlığı sonrası yaşanan ikinci skandal oldu.
Louvre Müzesi Başkan Yardımcısı Francis Steinbock, 26 Kasım’da fark edilen su sızıntı nedeniyle 300 ila 400 eserin tahrip olduğunu duyurdu.
Başkan Yardımcısı Steinbock, kitapların araştırmacıların kullandığı Mısır bilim dergileri ve bilimsel dokümanlar olduğunu açıkladı. 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başlarına ait bu materyallerin önemli olduğu ancak benzersiz olmadığı belirtildi.
Sızıntının, ısıtma ve havalandırma sistemindeki bir vananın yanlışlıkla açılmasıyla oluştuğu, suyun kitapların bulunduğu Mollien kanadının tavanından aktığı tespit edildi. Aylar önce devre dışı bırakılan ve tamamen eskimiş olduğu belirtilen sistemin 2026 yılı sonbaharında yenilenmesi planlanıyor.
Hasar gören eserlerin kurutulup restore edildikten sonra yeniden raflara yerleştirileceği bildirildi. Öte yandan müzede ekim ayında yaşanan milyonlarca dolarlık mücevher hırsızlığının soruşturması halen devam ediyor.
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
DÜNYA
Louvre Müzesi, Avrupalı olmayanlara zam yaptı: Giriş ücreti yüzde 45 arttı
27 Kasım, 22:25
