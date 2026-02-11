Türkiye
Fatih’te narkotik operasyonu mercek altında: Usulsüzlük iddiasıyla polis ve avukat tutuklandı
Fatih’te narkotik operasyonu mercek altında: Usulsüzlük iddiasıyla polis ve avukat tutuklandı
Fatih’te, 5 Şubat’ta “uyuşturucu madde ticareti” suçu kapsamında yapılan narkotik operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin, şüphe üzerine yapılan ön incelemesinde, uyuşturucu olmadığı belirlendi.Kamera kayıtları mercek altına alındıBunun üzerine arama işlemi gerçekleştirilen ofise ait kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerin, operasyonda el konulan paralarda eksiklik olduğu yönündeki beyanları da araştırılmaya başlandı.Operasyonda görev alan polisler hakkında “iftira”, “suç uydurma”, “resmi belgede sahtecilik” ve “zimmet” suçlarından soruşturma başlatıldı.Daha sonra, aramalar sırasında “hazirun” olarak bulunan avukat O.K. de soruşturmaya dahil edildi. Avukat O.K. ile bir polis memuru gözaltına alınırken, avukatın evinde yapılan aramada, olay günü yanında bulunan el çantasına ve cep telefonuna el konuldu.Polis ve avukat tutuklandıŞüpheli avukat ile polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Fatih’te 5 Şubat’ta “uyuşturucu madde ticareti” kapsamında yapılan narkotik operasyonu sonrası ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin, ön incelemede uyuşturucu olmadığı belirlendi. “Parada eksiklik” iddiaları üzerine soruşturması açıldı. Bir polis ve avukat O.K. tutuklandı.
Fatih’te, 5 Şubat’ta “uyuşturucu madde ticareti” suçu kapsamında yapılan narkotik operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin, şüphe üzerine yapılan ön incelemesinde, uyuşturucu olmadığı belirlendi.

Kamera kayıtları mercek altına alındı

Bunun üzerine arama işlemi gerçekleştirilen ofise ait kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerin, operasyonda el konulan paralarda eksiklik olduğu yönündeki beyanları da araştırılmaya başlandı.
Operasyonda görev alan polisler hakkında “iftira”, “suç uydurma”, “resmi belgede sahtecilik” ve “zimmet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Daha sonra, aramalar sırasında “hazirun” olarak bulunan avukat O.K. de soruşturmaya dahil edildi. Avukat O.K. ile bir polis memuru gözaltına alınırken, avukatın evinde yapılan aramada, olay günü yanında bulunan el çantasına ve cep telefonuna el konuldu.

Polis ve avukat tutuklandı

Şüpheli avukat ile polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
