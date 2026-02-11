Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/arsa-satin-almak-isterken-emlakcinin-kurbani-oldu-cansiz-bedeni-ormanda-bulundu-1103417493.html
Arsa satın almak isterken emlakçının kurbanı oldu: Cansız bedeni ormanda bulundu
Arsa satın almak isterken emlakçının kurbanı oldu: Cansız bedeni ormanda bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan Faik Bingöl isimli kişinin arsa satışı için buluştuğu emlakçı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T12:19+0300
2026-02-11T12:19+0300
türki̇ye
cinayet
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067234574_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_55ca6fb01e937b6cdd1695a768837071.jpg
İstanbul Arnavutköy'de 9 Şubat'ta evinden ayrılan 38 yaşındaki Faik Bingöl'ün arsa satışı için buluştuğu emlakçı tarafından öldürüldüğü ve cansız bedeninin ormana atıldığı ortaya çıktı. En son emlakçı ile buluştuğu belirlendiBağcılar'da yaşayan Faik Bingöl (38) hakkında 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler çalışma başlattı.Bingöl'ün, Arnavutköy Balaban Mahallesi'ndeki bir arsayı satın almak için emlakçı Özkan V. (39) ile irtibat kurduğu tespit edildi.Öldürüp ormana attıGözaltına alınan Özkan V'nin, 9 Şubat'ta akşam saatlerinde buluştuğu Faik Bingöl'ü, aralarında çıkan tartışmada tabanca ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra Bingöl'ün cansız bedenini Boyalık Mahallesi'ndeki ormanlık alana attığı belirlendi. Özkan V'nin daha önce iki ayrı "silahla tehdit" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.Şüphelinin olayda kullandığı silahı ormanlık alana atmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Şüpheli Özkan V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/sakaryada-cifte-cinayet-emekli-polis-esini-ve-mhp-ilce-baskanini-oldurdu-1103327826.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067234574_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_9c5023067099da687e4b35ffd88450bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cinayet, i̇stanbul
cinayet, i̇stanbul

Arsa satın almak isterken emlakçının kurbanı oldu: Cansız bedeni ormanda bulundu

12:19 11.02.2026
© AApolis, tutuklama
polis, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan Faik Bingöl isimli kişinin arsa satışı için buluştuğu emlakçı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy'de 9 Şubat'ta evinden ayrılan 38 yaşındaki Faik Bingöl'ün arsa satışı için buluştuğu emlakçı tarafından öldürüldüğü ve cansız bedeninin ormana atıldığı ortaya çıktı.

En son emlakçı ile buluştuğu belirlendi

Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl (38) hakkında 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler çalışma başlattı.Bingöl'ün, Arnavutköy Balaban Mahallesi'ndeki bir arsayı satın almak için emlakçı Özkan V. (39) ile irtibat kurduğu tespit edildi.

Öldürüp ormana attı

Gözaltına alınan Özkan V'nin, 9 Şubat'ta akşam saatlerinde buluştuğu Faik Bingöl'ü, aralarında çıkan tartışmada tabanca ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra Bingöl'ün cansız bedenini Boyalık Mahallesi'ndeki ormanlık alana attığı belirlendi. Özkan V'nin daha önce iki ayrı "silahla tehdit" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.
Şüphelinin olayda kullandığı silahı ormanlık alana atmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Şüpheli Özkan V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Sakarya'da emekli polis, eşini ve MHP ilçe başkanını öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
TÜRKİYE
Sakarya'da çifte cinayet: Emekli polis, eşini ve MHP ilçe başkanını öldürdü
6 Şubat, 22:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала