https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/arsa-satin-almak-isterken-emlakcinin-kurbani-oldu-cansiz-bedeni-ormanda-bulundu-1103417493.html
Arsa satın almak isterken emlakçının kurbanı oldu: Cansız bedeni ormanda bulundu
Arsa satın almak isterken emlakçının kurbanı oldu: Cansız bedeni ormanda bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan Faik Bingöl isimli kişinin arsa satışı için buluştuğu emlakçı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T12:19+0300
2026-02-11T12:19+0300
2026-02-11T12:19+0300
türki̇ye
cinayet
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067234574_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_55ca6fb01e937b6cdd1695a768837071.jpg
İstanbul Arnavutköy'de 9 Şubat'ta evinden ayrılan 38 yaşındaki Faik Bingöl'ün arsa satışı için buluştuğu emlakçı tarafından öldürüldüğü ve cansız bedeninin ormana atıldığı ortaya çıktı. En son emlakçı ile buluştuğu belirlendiBağcılar'da yaşayan Faik Bingöl (38) hakkında 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler çalışma başlattı.Bingöl'ün, Arnavutköy Balaban Mahallesi'ndeki bir arsayı satın almak için emlakçı Özkan V. (39) ile irtibat kurduğu tespit edildi.Öldürüp ormana attıGözaltına alınan Özkan V'nin, 9 Şubat'ta akşam saatlerinde buluştuğu Faik Bingöl'ü, aralarında çıkan tartışmada tabanca ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra Bingöl'ün cansız bedenini Boyalık Mahallesi'ndeki ormanlık alana attığı belirlendi. Özkan V'nin daha önce iki ayrı "silahla tehdit" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.Şüphelinin olayda kullandığı silahı ormanlık alana atmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Şüpheli Özkan V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/sakaryada-cifte-cinayet-emekli-polis-esini-ve-mhp-ilce-baskanini-oldurdu-1103327826.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067234574_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_9c5023067099da687e4b35ffd88450bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cinayet, i̇stanbul
Arsa satın almak isterken emlakçının kurbanı oldu: Cansız bedeni ormanda bulundu
İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan Faik Bingöl isimli kişinin arsa satışı için buluştuğu emlakçı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy'de 9 Şubat'ta evinden ayrılan 38 yaşındaki Faik Bingöl'ün arsa satışı için buluştuğu emlakçı tarafından öldürüldüğü ve cansız bedeninin ormana atıldığı ortaya çıktı.
En son emlakçı ile buluştuğu belirlendi
Bağcılar'da yaşayan Faik Bingöl (38) hakkında 9 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler çalışma başlattı.Bingöl'ün, Arnavutköy Balaban Mahallesi'ndeki bir arsayı satın almak için emlakçı Özkan V. (39) ile irtibat kurduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Özkan V'nin, 9 Şubat'ta akşam saatlerinde buluştuğu Faik Bingöl'ü, aralarında çıkan tartışmada tabanca ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra Bingöl'ün cansız bedenini Boyalık Mahallesi'ndeki ormanlık alana attığı belirlendi. Özkan V'nin daha önce iki ayrı "silahla tehdit" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.
Şüphelinin olayda kullandığı silahı ormanlık alana atmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Şüpheli Özkan V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.