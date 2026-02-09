https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/william-ve-kateden-amca-andrewun-epstein-dosyalarindaki-rolu-hakkinda-ilk-aciklama-1103364687.html

William ve Kate'den, amca Andrew'un Epstein dosyalarındaki rolü hakkında ilk açıklama

Sputnik Türkiye

İngiltere kraliyetindeki Epstein skandalları üzerine Galler Prensi William ve Prenses Kate, ortaya çıkan bilgiler karşısında ‘derin endişe’ duyduklarını söyledi.

Kensington Sarayı, Galler Prensi ve Prensesi’nin, kraliyet unvanları alınan amcaları eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor’un Jeffrey Epstein skandalına ilişkin devam eden ifşaalar nedeniyle ‘derin endişe’ duyduğunu açıkladı.Bu açıklama, William ve Kate’in monarşiyi ve Westminster’ı etkisi altına alan kriz hakkında görüşlerini ilk kez kamuoyuyla paylaşmaları anlamına geliyor. Çiftin düşüncelerinin ‘odak noktası mağdurlar olmaya devam ediyor’ denildi.Kensington Sarayı sözcüsü şunları söyledi: Starmer'ın özel kalemi istifa ettiDün de İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney, Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanmasını önermesinin ‘yanlış’ olduğunu belirterek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. McSweeney, karar için ‘tam sorumluluk’ üstlendiğini açıkladı. İngiltere'de, Başbakan Starmer'a Epstein dosyasında bağlantılı birini büyükelçi atadığı için tepkiler artıyor. Jeffrey Epstein gelişmeleriEn küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Bill Gates, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

