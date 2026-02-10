https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/uskudar-devlet-hastanesinde-rusvet-iddiasi-2-doktor-gozaltina-alindi-1103385491.html
Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındı
Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T09:42+0300
2026-02-10T09:42+0300
2026-02-10T09:42+0300
türki̇ye
türkiye
üsküdar
hastane
rüşvet
doktor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075103388_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8a43f36e5baa7a60bd1204cfd8839459.jpg
Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/buca-belediyesine-rusvet-sorusturmasi-26-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1103365498.html
türki̇ye
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075103388_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_255b55cf68eee8da0644cbe8d0d1b5fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, üsküdar, hastane, rüşvet, doktor
türkiye, üsküdar, hastane, rüşvet, doktor
Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındı
İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.