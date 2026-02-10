Türkiye
Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındı
Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındı
İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı. 10.02.2026
Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
türkiye, üsküdar, hastane, rüşvet, doktor
türkiye, üsküdar, hastane, rüşvet, doktor

Üsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındı

09:42 10.02.2026
İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli 2 doktor rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
