Ünlü oyuncu Catherine O'Hara'nın ölüm nedeni belli oldu

Kanadalı oyuncu Catherine O’Hara’nın ölüm nedeni açıklandı. ABD’de düzenlenen ölüm belgesine göre, 71 yaşındaki oyuncu akciğer embolisi nedeniyle yaşamını yitirdi.O’Hara, 30 Ocak’ta Los Angeles’taki bir hastanede hayatını kaybetmişti. Ölüm belgesinde, akciğerlerdeki kan pıhtısına ek olarak rektum kanserinin de uzun vadeli ölüm nedeni olduğu belirtildi. Oyuncunun Mart 2025’ten bu yana kanser tedavisi gördüğü kaydedildi.Catherine O’Hara kimdir?Kanada doğumlu ünlü oyuncu Catherine O’Hara, oyunculuğa 50 yılı aşkın bir süre önce başlamış, kariyeri boyunca 'Beter Böcek', 'Evde Tek Başına' gibi bir çok yapımda karakterlere hayat vermiştir. İki Primetime Emmy Ödülü, bir Altın Küre dahil olmak üzere çeşitli ödüllere sahip olan O'Hara, 2017 yılında Kanada Nişanı'na layık görüldü.

