Evde Tek Başına filminin yıldızı Catherine O’Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti
Evde Tek Başına filminin yıldızı Catherine O’Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti
Evde Tek Başına filmiyle tanınan Catherine O’Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümü, menajeri tarafından doğrulandı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Beterböcek ve Evde Tek Başına gibi efsane filmlerde rol alan, daha sonra 'Schitt’s Creek' dizisindeki Moira Rose karakteriyle büyük çıkış yakalayan Catherine O’Hara, hayatını kaybetti. 71 yaşındaki O’Hara’nın ölümü, menajerinin ofisinden bir çalışan tarafından doğrulandı. Yetkili, adını açıklamazken ölüm nedenine ilişkin ayrıntı da paylaşmadı.
Evde Tek Başına filminin yıldızı Catherine O’Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti

Evde Tek Başına filmiyle tanınan Catherine O’Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümü, menajeri tarafından doğrulandı.
Beterböcek ve Evde Tek Başına gibi efsane filmlerde rol alan, daha sonra 'Schitt’s Creek' dizisindeki Moira Rose karakteriyle büyük çıkış yakalayan Catherine O’Hara, hayatını kaybetti.
71 yaşındaki O’Hara’nın ölümü, menajerinin ofisinden bir çalışan tarafından doğrulandı. Yetkili, adını açıklamazken ölüm nedenine ilişkin ayrıntı da paylaşmadı.
