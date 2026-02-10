https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/buyuk-istanbul-depremi-icin-yeni-senaryo-prof-dr-osman-bektas-depremin-olasi-buyuklugunu-acikladi-1103384919.html
Büyük İstanbul depremi için yeni senaryo: Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin olası büyüklüğünü açıkladı
Büyük İstanbul depremi için yeni senaryo: Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin olası büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen büyük İstanbul depremi tartışmalarına ilişkin yeni bir değerlendirme paylaştı. Bektaş, olası depremin büyük... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T09:23+0300
2026-02-10T09:23+0300
2026-02-10T09:23+0300
türki̇ye
deprem
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
osman bektaş
i̇stanbul
avcılar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_5aa6169e676269763dcdad21242a9c4f.jpg
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, uzun süredir gündemde olan Marmara depremi beklentisine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yayımladı. Bektaş’ın paylaşımı, olası depremin büyüklüğü ve İstanbul’daki etkisine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.'Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır'Bektaş, büyüklük ve etkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/istanbula-yeniden-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-tarih-isaret-etti-1103384226.html
türki̇ye
i̇stanbul
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069553734_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_46291860bba4fa1590c14611cac473a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, osman bektaş, i̇stanbul, avcılar
deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, osman bektaş, i̇stanbul, avcılar
Büyük İstanbul depremi için yeni senaryo: Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin olası büyüklüğünü açıkladı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen büyük İstanbul depremi tartışmalarına ilişkin yeni bir değerlendirme paylaştı. Bektaş, olası depremin büyük ihtimalle M6,2–6,4 aralığında olacağını belirtti.
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, uzun süredir gündemde olan Marmara depremi beklentisine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yayımladı. Bektaş’ın paylaşımı, olası depremin büyüklüğü ve İstanbul’daki etkisine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
'Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır'
Bektaş, büyüklük ve etkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır."