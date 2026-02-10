Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/buyuk-istanbul-depremi-icin-yeni-senaryo-prof-dr-osman-bektas-depremin-olasi-buyuklugunu-acikladi-1103384919.html
Büyük İstanbul depremi için yeni senaryo: Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin olası büyüklüğünü açıkladı
Büyük İstanbul depremi için yeni senaryo: Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin olası büyüklüğünü açıkladı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen büyük İstanbul depremi tartışmalarına ilişkin yeni bir değerlendirme paylaştı. Bektaş, olası depremin büyük... 10.02.2026
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, uzun süredir gündemde olan Marmara depremi beklentisine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yayımladı. Bektaş’ın paylaşımı, olası depremin büyüklüğü ve İstanbul’daki etkisine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.'Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır'Bektaş, büyüklük ve etkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır."
Büyük İstanbul depremi için yeni senaryo: Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin olası büyüklüğünü açıkladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen büyük İstanbul depremi tartışmalarına ilişkin yeni bir değerlendirme paylaştı. Bektaş, olası depremin büyük ihtimalle M6,2–6,4 aralığında olacağını belirtti.
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, uzun süredir gündemde olan Marmara depremi beklentisine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir değerlendirme yayımladı. Bektaş’ın paylaşımı, olası depremin büyüklüğü ve İstanbul’daki etkisine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

'Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır'

Bektaş, büyüklük ve etkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Olası deprem büyük ihtimalle M6,2–6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır."
