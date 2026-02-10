https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/istanbula-yeniden-kar-yagacak-mi-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-tarih-isaret-etti-1103384226.html

İstanbul’a yeniden kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih işaret etti

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağını açıkladı. Hafta boyunca Türkiye genelinde sağanak yağış, bazı... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece düşeceğini bildirdi. Bu hafta Türkiye genelinde sağanak yağışın etkili olacağı, bazı illerde ise kar yağışı görüleceği kaydedildi.Orhan Şen’den 'İstanbul’a kar yağacak mı?' yanıtıMeteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul için yeniden kar ihtimalini değerlendirdi. Şen, şu ifadeleri kullandı:“Önümüzdeki hafta yeni ayın 16'sı ile 18'i arası batı bölgeleri için soğuk hava yeniden geliyor. Acaba 4. İstanbul kar yağışı olur mu? Ona bakacağız. İstanbul'da kar yağışı hafif ihtimal görünüyor ama soğuk hava etkili görünüyor. İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek olursa kar yağışı olabilir. Olmazsa karla karışık yağmur şeklinde olabilir. Önümüzde daha bir hafta var. Bakacağız. Perşembe ve Cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimlerine ve Akdeniz bölgesine kuvvetli yağışlar geliyor. Sıcaklıklar düşecek.”Perşembe ve Cuma için kuvvetli yağış uyarısıŞen’in değerlendirmesine göre, Perşembe ve cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimlerinde ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

