TÜİK açıkladı: Nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt oldu

Sputnik Türkiye

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 sonuçlarını yayımladı. İstanbul’un nüfusu 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e yükseldi. İlçelerde ise... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 sonuçlarını açıkladı. Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) kullanılmaya başlanmasıyla, yerleşim yerleri “yoğun kent, orta yoğun kent ve kır” olarak yeni bir sınıflamayla değerlendirildi.Türkiye nüfusunun çoğu “yoğun kent”te yaşıyorYeni sınıflamaya göre Türkiye nüfusunun yüzde 67,5’inin yoğun kent, yüzde 15,8’inin orta yoğun kent ve yüzde 16,8’inin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.33 ilde nüfus azaldıVerilere göre 2024’te bir önceki yıla kıyasla 40 ilin nüfusu azalırken, 2025’te nüfusu azalan il sayısı 33 olarak kayıtlara geçti.İstanbul 15 milyon 754 bin 53’e çıktıİstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün ikamet ettiği İstanbul’u; 5 milyon 910 bin 320 kişiyle Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişiyle İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişiyle Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişiyle Antalya izledi.En az nüfus Bayburt’taNüfusu en az olan il 82 bin 836 kişiyle Bayburt oldu. Bayburt’u 85 bin 83 kişiyle Tunceli, 90 bin 392 kişiyle Ardahan, 138 bin 807 kişiyle Gümüşhane ve 157 bin 363 kişiyle Kilis takip etti.Esenyurt Türkiye’de bir ilke imza attıİlçelere göre nüfus dağılımında Esenyurt, 1 milyon 3 bin 905 kişiyle ilk sırada yer aldı. Böylece Türkiye’de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu.En kalabalık ilçeler sıralandıEsenyurt’un ardından en kalabalık ilçeler şöyle sıralandı: 957 bin 792 kişiyle Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişiyle Ankara’nın Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişiyle Ankara’nın Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişiyle Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi.

