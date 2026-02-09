https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/istanbulun-nufusu-aciklandi-mega-kentte-yasayanlar-aslen-nereli--1103363731.html

İstanbul'un nüfusu açıklandı: Mega kentte yaşayanlar 'aslen' nereli?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53'e ulaştı. Peki İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli? 09.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Akıllara ise ünlü sanatçı Barış Manço'nun 'Tek bir soru hemşerim memleket nire' şarkısı geldi. Verilere göre İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 123 bin 134'ünün kütüğü İstanbul'da. Peki İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli? İstanbul'da en çok 'nereli' yaşıyor? Sivaslılar ilk sırada Habertürk'ün haberine göre, İstanbul'da Sivas kütüğüne kayıtlı 758 bin 939 kişi yaşıyor. İkinci sırada ise Kastamonu yer alıyor. Buna göre İstanbul'da Kastamonu kütüğüne kayıtlı 545 bin 503 kişi yaşıyor.İstanbul'da yaşayan Ordu kütüğüne kayıtlılar sayısı 520 bin 192 olurken, Giresun kütüğüne kayıtlıların sayısı 484 bin 308 oldu. Tokat kütüğüne kayıtlı sayısı 475 bin 35 olurken, İstanbul'da yaşayıp kütüğü Erzurum'da olanların sayısı da 460 bin 256'ya ulaştı.Karadenizliler ağırlıklı Malatya kütüğüne kayıtlı olanların sayısı 421 bin 637, Trabzon kütüğüne kayıtlı olanların sayısı 414 bin 429'a, Samsun nüfusuna kayıtlı olanların sayısı ise 413 bin 585'e ulaştı. Kars nüfusuna kayıtlı olanların sayısı 310 bin 589 olarak açıklanırken, Rize nüfusuna kayıtlı olanların sayısı 306 bin 966, Erzincan nüfusuna kayıtlı olanların sayısı ise 301 bin 171 olarak bildirildi.

