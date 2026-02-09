https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/trabzonspor-fenerbahce-derbisi-icin-deplasman-tribunu-karari-1103378605.html
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için deplasman tribünü kararı
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe karşılaşmasına deplasman taraftarı alınmayacak. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T20:28+0300
2026-02-09T20:28+0300
2026-02-09T20:28+0300
Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Trabzonspor'un talebi doğrultusunda Fenerbahçeli taraftarların maça alınmaması kararlaştırıldı.Toplantıda güvenlik ve trafik önlemleri de ele alınırken, Vali Şahin, yoğunluğun en aza indirileceğini ve sorunsuz bir maç akşamı hedeflendiğini belirtti.14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak.
