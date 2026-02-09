Türkiye
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için deplasman tribünü kararı
09.02.2026
Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Trabzonspor'un talebi doğrultusunda Fenerbahçeli taraftarların maça alınmaması kararlaştırıldı.Toplantıda güvenlik ve trafik önlemleri de ele alınırken, Vali Şahin, yoğunluğun en aza indirileceğini ve sorunsuz bir maç akşamı hedeflendiğini belirtti.14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için deplasman tribünü kararı

20:28 09.02.2026
© AATrabzonspor-Fenerbahçe
© AA
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe karşılaşmasına deplasman taraftarı alınmayacak.
Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Trabzonspor'un talebi doğrultusunda Fenerbahçeli taraftarların maça alınmaması kararlaştırıldı.
Toplantıda güvenlik ve trafik önlemleri de ele alınırken, Vali Şahin, yoğunluğun en aza indirileceğini ve sorunsuz bir maç akşamı hedeflendiğini belirtti.
14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak.
