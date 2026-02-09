https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/trabzonspor-fenerbahce-derbisi-icin-deplasman-tribunu-karari-1103378605.html

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için deplasman tribünü kararı

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için deplasman tribünü kararı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe karşılaşmasına deplasman taraftarı alınmayacak. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-09T20:28+0300

2026-02-09T20:28+0300

2026-02-09T20:28+0300

spor

trabzonspor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089843323_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_61a45317076d8020e8b2b55a2888016d.jpg

Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Trabzonspor'un talebi doğrultusunda Fenerbahçeli taraftarların maça alınmaması kararlaştırıldı.Toplantıda güvenlik ve trafik önlemleri de ele alınırken, Vali Şahin, yoğunluğun en aza indirileceğini ve sorunsuz bir maç akşamı hedeflendiğini belirtti.14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/fenerbahce-uefa-kadrosunu-guncelledi-listeye-3-yeni-isim-eklendi-1103325586.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)