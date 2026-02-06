https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/fenerbahce-uefa-kadrosunu-guncelledi-listeye-3-yeni-isim-eklendi-1103325586.html
Fenerbahçe, UEFA kadrosunu güncelledi: Listeye 3 yeni isim eklendi
Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği güncellenmiş kadro açıklandı. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan listeye göre, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N’Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif UEFA listesinde yer aldı.
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe yeni kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Sarı lacivertli ekibin kadrosunda ara transferde alınan N’Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif yer alırken, Mert Günok'la Anthony Musaba listeye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu şu şekilde:
Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Boran Eligüzel, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N'Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Yasir Boz, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Chedif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici.