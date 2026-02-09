https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/cumhurbaskani-erdogan-mihalgazi-belediye-baskani-gunesle-telefonda-gorustu-1103379725.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'le telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefonda görüştü. Görüşmede... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-09T22:42+0300
2026-02-09T22:42+0300
2026-02-09T22:42+0300
türki̇ye
türkiye
mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş
merkez yürütme kurulu (myk)
ak parti
ak parti genel merkezi
ak parti myk toplantısı
eskişehir
eskişehir büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090115698_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_69fef5f312c5e5da54377f27cf9122cc.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.Toplantıda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/cumhurbaskani-erdogandan-mhpye-ozel-kutlama-cicegi-1103360725.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090115698_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_2a1ba6c991aadb9d7a0985d0d6738b33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş, merkez yürütme kurulu (myk) , ak parti, ak parti genel merkezi, ak parti myk toplantısı, eskişehir, eskişehir büyükşehir belediyesi
türkiye, mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş, merkez yürütme kurulu (myk) , ak parti, ak parti genel merkezi, ak parti myk toplantısı, eskişehir, eskişehir büyükşehir belediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Güneş’i Çarşamba günü yapılacak grup toplantısına davet ederken, sivil anayasa çalışmalarına da değindi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.
Toplantıda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı.