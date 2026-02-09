Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.Toplantıda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'le telefonda görüştü

22:42 09.02.2026
© AA
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Güneş’i Çarşamba günü yapılacak grup toplantısına davet ederken, sivil anayasa çalışmalarına da değindi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.
Toplantıda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı.
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye özel kutlama çiçeği
11:07
