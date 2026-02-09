Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye özel kutlama çiçeği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye özel kutlama çiçeği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin 57'inci kuruluş yıl dönümü için özel bir kutlama çiçeği gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi. Arajmanda, MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer aldı. Beyaz gül ve karanfillerden oluşuyorATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor. Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye özel kutlama çiçeği

11:07 09.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin 57'inci kuruluş yıl dönümü için özel bir kutlama çiçeği gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi. Arajmanda, MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer aldı.

Beyaz gül ve karanfillerden oluşuyor

ATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor. Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.
