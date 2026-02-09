https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/cumhurbaskani-erdogandan-mhpye-ozel-kutlama-cicegi-1103360725.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye özel kutlama çiçeği
09.02.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103360440_0:283:1536:1147_1920x0_80_0_0_a674598ba0e2d20940c658917a1ab5e7.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi. Arajmanda, MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer aldı. Beyaz gül ve karanfillerden oluşuyorATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor. Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.
11:07 09.02.2026 (güncellendi: 11:08 09.02.2026)
