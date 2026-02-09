https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/avustralyada-herzog-protestosu-binlerce-kisi-israil-cumhurbaskaninin-ziyaretine-tepki-gosterdi-1103365208.html
Avustralya’da Herzog protestosu: Binlerce kişi İsrail Cumhurbaşkanı’nın ziyaretine tepki gösterdi
Avustralya’da Herzog protestosu: Binlerce kişi İsrail Cumhurbaşkanı’nın ziyaretine tepki gösterdi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Sydney'deki saldırı kurbanlarını anmak için Avustralya'ya yaptığı ziyaret, ülke genelinde protestolara yol açtı. Canberra...
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 Aralık 2025’te Sydney’de meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanlarını anmak amacıyla Avustralya’ya geldi. Ancak ziyaret, başta Sydney olmak üzere birçok kentte protestolarla karşılandı.Haber, ABC News tarafından kamuoyuna duyuruldu.Canberra’da 500 kişilik gösteriBaşkent Canberra’daki Garema Meydanı’nda yaklaşık 500 kişi bir araya geldi. Gösteriye, Avustralya’nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman da katıldı.Protestocular, kefiye takarak ve Filistin’e destek sloganları atarak Herzog’un ziyaretine tepki gösterdi.Sydney’de binlerce kişi sokaklara çıktıSydney Belediye binası önünde toplanan binlerce kişi, bayraklar ve pankartlarla protesto düzenledi. Davulcuların eşlik ettiği kalabalık, İsrail’in Gazze politikalarına karşı sloganlar attı.Gösteriler sırasında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve bölgede teyakkuz halinde olduğu görüntülere yansıdı.Melbourne’da “soykırımı savunma” pankartlarıMelbourne’da da binlerce kişi protestolara katıldı. Sokaklar Filistin bayraklarıyla donatılırken, göstericiler “Asla soykırımı savunma” yazılı pankartlar taşıdı.Kent merkezinde yürüyüş yapan gruplar, İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.Geniş güvenlik önlemleri alındıHerzog’un ziyareti öncesinde New South Wales eyaletinde polise ek yetkiler tanındı. Sydney genelinde güvenlik seviyesi yükseltilirken, üç gün süren ziyaret boyunca yaklaşık 3 bin 500 polis görev yaptı.Yetkililer, olası güvenlik risklerine karşı şehir genelinde yoğun denetim uyguladı.Daveti Albanese yapmıştıAvustralya Başbakanı Anthony Albanese, Aralık 2025’teki saldırının ardından Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı’nı ülkeye davet etmişti.Ancak iktidardaki İşçi Partisi’nden bazı milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları, ziyaretin iptal edilmesini talep etmişti.Vize ve soruşturma talebi gündeme geldiZiyaret öncesinde bazı kuruluşlar, Herzog hakkında hukuki adım atılması çağrısında bulundu.Bu kuruluşlar, Avustralya makamlarına ortak dilekçe sunarak Herzog’a vize verilmemesini ve hakkında ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.
